Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut

Faiz oranlarındaki düşüş, yatırım tercihlerini de değiştiriyor. Uzmanlara göre altın birikimi olanlar, mevduatın cazibesini yitirmesiyle konuta yönelmeye başladı. Sektör temsilcileri, bu eğilimin yıl sonuna kadar hızlanacağını ve satışlara güçlü ivme kazandıracağını belirtiyor.

Uzun süredir gündemde olan konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş eğilimi sürüyor. Bu yıl yüzde 3,80 seviyelerine kadar çıkan oranlar, kamu bankalarında 2,69’a kadar geriledi. Finans uzmanları, “asıl düşüşün aralık ve ocak ayında yaşanacağını” ifade ederken, emlak sektörü temsilcileri de faizlerin yüzde 2’nin altına inmesiyle satışlarda ciddi artış bekliyor.

ALTINI OLANLAR KONUT ALIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektör yetkilileri, “Bu oranları 2026 yılının ortalarına doğru göreceğiz. Faizlerin düşüşü, müteahhitlik firmalarının kampanyaları, bankaların sunduğu ‘ortak kredi kullanım’ imkânları ile birlikte sektör ciddi nefes alacak” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, altın birikimi olan yatırımcıların da faiz düşüşleriyle birlikte yeniden konuta yönelmesi bekleniyor. Ekonomi uzmanları, düşen faiz oranlarının tasarruf sahiplerini döviz ve altından çıkararak gayrimenkule yönlendireceğini belirtiyor.

ASIL CANLANMA 2026’DA BEKLENİYOR

Ekonomistler, konut faizlerindeki düşüş eğiliminin aralık 2025 ve ocak 2026’da da devam edeceğini, asıl rahatlamanın ise 2026’nın ortalarında hissedileceğini öngörüyor. Bir inşaat firması yöneticisi, “2025’in son çeyreğiyle birlikte sektörde bir kıpırdanma başladı. Ancak gerçek canlanma 2026’nın ilk yarısında görülecek. Faizlerin kalıcı şekilde düşmesi, yeni kampanyalar ve bankaların ortak kredi modelleriyle piyasa yeniden nefes alacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

