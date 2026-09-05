Eylül Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı grupların toplumsal hayata tam katılımını sağlamak ve ekonomik refahlarını desteklemek amacıyla yürüttüğü düzenli sosyal yardım programlarına hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlandığını ilan etti.

DEV BÜTÇELİ SOSYAL DESTEK PAKETİ HESAPLARDA

Bakan Göktaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada hak sahiplerine ödenecek miktarların detaylı dökümünü paylaştı.

Bu doğrultuda, eylül ayı dönemi için 5,3 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve 4 milyar lira tutarında engelli aylığı olmak üzere, toplamda 9,3 milyar liralık dev bir kaynağın vatandaşların kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Bakan Göktaş, yapılan ödemelerin tüm hak sahiplerine hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

İNSAN ODAKLI VE HAK TEMELLİ POLİTİKALAR

Engelli ve yaşlı bireylerin kendi başlarına bağımsız bir yaşam sürmelerini desteklemeyi öncelikli vizyon edindiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, bakanlık olarak eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar hayatın her alanında bu vatandaşların yanında saf tuttuklarını belirtti. Bakanlık politikalarının temel dayanağının "insan odaklı ve hak temelli" bir yapı olduğunu ifade eden Göktaş, kapsayıcı sosyal yardım programlarını sürekli olarak geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin hak sahiplerinin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre kademeli olarak hesaplara geçeceği öngörülürken, vatandaşların ödeme durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulayabileceği hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi