Evlenmek İsteyenler Dikkat! Evlilik Maliyetinde Dünya Lideriyiz

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) 2024 Evlilik Maaliyeti Raporu’na göre, Türkiye'de evlenmek artık dünyanın en zengin ülkeleriyle kıyaslandığında bile daha pahalı hale geldi. Almanya, Singapur ve İsviçre gibi ülkeler, evlilik maliyetleri açısından Türkiye’nin gerisinde kalıyor. Raporda, İstanbul'da evlenmenin ortalama maliyeti 589 bin 405 lira olarak belirtiliyor.

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

İPA Başkanı Buğra Gökce’nin paylaştığı rapora göre, evlilik maliyetlerinin Türkiye'de hızla artması, ülkeyi dünya devleriyle kıyaslanamaz bir seviyeye taşıdı. Singapur gibi kişi başına düşen gelirin 82 bin doları bulduğu ülkelerde bile evlenme maliyeti 518 bin 670 lira civarındayken, Hollanda’da bu maliyet 467 bin 820 lira, İsviçre’de ise 461 bin 440 lira. Ancak İstanbul'da düğün yapmak isteyen bir çift, bu rakamların çok üzerine çıkmak zorunda kalıyor.

DÜĞÜN MALİYETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Rapora göre, İstanbul’da bir kır düğünü yapmak isteyen çiftlerin karşılaşacağı maliyet 754 bin 405 liraya kadar çıkıyor. Üstelik bu rakamlara, kına gecesi, nişan töreni, takılar ve balayı gibi ek masraflar dahil değil. Maliyetlerdeki bu yükseliş, evlenmeyi planlayan gençler için ciddi bir ekonomik engel oluşturuyor.

EVLENME ORANLARI DÜŞÜŞTE

Artan evlilik maliyetleri, evlilik sayılarında azalmaya neden oldu. 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre %1,82 azalarak 565 bin 435’e geriledi. Ayrıca, evlilik yaşında da artış gözleniyor. 2023 yılında erkekler için ortalama evlenme yaşı 28,3, kadınlar için ise 25,7 olarak kaydedildi.

KİRALIK EV MALİYETLERİ DE EVLİLİKLERİ ZORLUYOR

Evlilik sürecinde en büyük zorluklardan biri de ev kiralamak. İstanbul’da yeni evlenen çiftler için kira, depozito ve emlak komisyonu gibi masraflar 2023 yılında ciddi bir artış gösterdi. 1 yılda %52,1 oranında zamlanan kiralar, genç çiftlerin en büyük ekonomik sorunlarından biri haline geldi. İstanbul’da ev tutmanın maliyeti, 63 bin 388 liradan 96 bin 424 liraya kadar yükseldi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe, İPA tarafından hazırlanan İstanbul'da Evlilik Maliyeti 2024 raporunu paylaştı. Rapora göre; Türkiye'de evlenmek Almanya'dan, Singapur'dan, İsviçre ve Norveç'ten pahalı!

Gökçe'nin paylaşımı şöyle:

"Türkiye'de evlenmek Almanya'dan, Singapur'dan, İsviçre ve Norveç'ten pahalı!

Türkiye'de gıda fiyatları Londra'dan, kira ve ev fiyatları Barcelona'dan pahalıyken, evlenmek de dünyanın en zengin ülkelerinden daha pahalı hale geldi. Kişi başına düşen geliri 82 bin dolar olan Singapur'da evlenme maliyeti güncel kurdan 518 bin 670 lira olurken, Hollanda'da evlenme maliyeti 467 bin 820, İsviçre'de 461 bin 440 lira.

İPA araştırmasına göre İstanbul'da evlenme maliyeti 589 bin 405 lira. Yeni evlenen çiftler eğer kır düğünü yapmak isterse evlenme maliyeti 754 bin 405 liraya çıkıyor. Üstelik bu maliyetlere kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil değil.

Maliyetlerdeki artış evlilik sayısını da azalttı. 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi. Evlililik maliyetleri zamlanınca evlilik yaşı da yükseldi. 2023 yılında her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı, 2023 yılında erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi.

Evlenirken İstanbul’da sadece kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 63.388 liradan 1 yılda yüzde 52,1 zamla 96.424 liraya çıktı. Yeni evlenen gençler için ev tutmak bile önemli bir sorun haline geldi."