Merkez Bankası Rezervlerinde 2 Milyon Dolarlık Artış

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Rezervler 2 milyar 682 milyon dolar artışla 150 milyar 233 milyon dolardan 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası Rezervlerinde 2 Milyon Dolarlık Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 16 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artışla 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 9 Ağustos'ta 92 milyar 330 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Bu dönemde altın rezervleri ise 866 milyon dolar artışla 57 milyar 903 milyon dolardan, 58 milyar 769 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 682 milyon dolar artarak 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler
Merkez Bankası rezerv
Kocaeli’de Kıyıya Vuran Hayvanı Görenler Hayrete Düştü Kocaeli’de Kıyıya Vuran Hayvanı Görenler Hayrete Düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enflasyon İçin Eylülü İşaret Etti Yılmaz, Enflasyon İçin Tarih Verdi
Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak, Benzine İndirim Akaryakıtta Tabela Yine Değişiyor
Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı
Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu