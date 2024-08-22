Yabancı Yatırımcının Borsadan Çıkışı Sürüyor: Son 4 Haftada Dev Rakam!

Merkez Bankası'nın yayımladığı "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yabancı yatırımcının borsadan kaçışını bir kez daha gözler önüne serdi. Son 4 haftada 920 milyon dolarlık hisse çıkışı olmuş oldu.

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Yabancı Yatırımcının Borsadan Çıkışı Sürüyor: Son 4 Haftada Dev Rakam!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" verilerine, yabancı yatırımcının borsadan kaçışının devam ettiği yansıdı.

TCMB’nin verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 16 Ağustos haftasında net 297,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı, 1 milyar 404,4 milyon dolar değerinde ise Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ağustos tarihi itibarıyla 36 milyar 138 milyon dolar olan hisse senedi stoku ise 16 Ağustos'ta 35 milyar 765,5 milyon dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 427,8 milyon dolardan 14 milyar 796 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 431,2 milyon dolardan 417,7 milyon dolara geriledi.

Son satışlarla birlikte borsadan son 4 haftada 920 milyon dolarlık hisse çıkışı gerçekleşmiş oldu.

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