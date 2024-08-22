Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak, Benzine İndirim

Akaryakıt fiyatları cep yakarken, bu geceden itibaren benzine indirim gelmesi bekleniyor. Motorine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Bu Geceden İtibaren Geçerli Olacak, Benzine İndirim

Vatandaşlar gelen zamlarla kontak çevirirken iki kere düşünürken benzin fiyatlarına ilişkin az da olsa sevindiren bir haber geldi.

Dünyada petrol fiyatlarındaki değişim ve dövizdeki hareketlilik, benzin fiyatlarına da yansıyacak. Gen son habere göre, 23 Ağustos’tan itibaren benzine indirim gelmesi bekleniyor.

Benzinde indirim oranının 1,45 TL olması beklenirken, motorin için ise henüz bir indirim beklenmiyor.

İndirimin devreye girmesinin ardında benzin fiyatları Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye kadar düşecek.

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