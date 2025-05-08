Evde Başlayıp Patron Oldular: 8 Yılda Hobi Olarak Başladıkları İşte Köşeyi Döndüler! Şimdi Sipariş Yağıyor

Çorum’da yaşayan Melike Gerçek ve Süreyya Uygur, yıllar önce evlerindeki eski ahşap mobilyaları boyayarak başladıkları hobiyle adeta hayatlarının yönünü değiştirdi. Zaman içinde aldıkları eğitimlerle yetkinliklerini artıran iki kadın, eşlerinin de desteğiyle küçük bir atölye kurdu. Şimdilerde ise artan taleplerle birlikte daha büyük bir mekanda çalışmalarını sürdürüyorlar.

HOBİ OLARAK BAŞLADIKLARI İŞTE 8 YILDA KÖŞEYİ DÖNDÜLER

Başlangıçta sadece evdeki eşyalar üzerinde denemeler yapan Gerçek ve Uygur, halk eğitim merkezleri ve kadın kültür merkezlerinde aldıkları kurslarla kendilerini geliştirdi. Zamanla çevrelerinden gelen olumlu yorumlar ve siparişler sayesinde işlerini büyütme kararı aldılar. Eşlerinin, "Bari bir dükkan açın da orada vakit geçirin" demesiyle açılan küçük atölye, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ESKİ MOBİLYALARI YENİLİYORLAR

Vergi ve resmi işlemlerle karşılaştıklarında, işlerinin artık bir hobi değil, profesyonel bir uğraş haline geldiğini fark ettiklerini belirten Melike Gerçek, "Aslında evde kendi zevkimize göre mobilya boyuyorduk. Ancak zamanla işler büyüdü, talepler arttı. Biz de hobimizi geri dönüşüm temalı bir atölyeye dönüştürdük. Şu anda hem eski mobilyaları yeniliyor hem de koleksiyonluk dekoratif ürünler hazırlıyoruz" dedi.

Atölyeye gelen kadınlara da destek verdiklerini söyleyen Gerçek, "Evde bu işi yapamayanlar atölyemize geliyor, birlikte boyama yapıyoruz. Hem vakitlerini verimli geçiriyorlar hem de yeni beceriler ediniyorlar. En çok ilgi gören çalışmalarımız, eski mobilyaların özgün formunu koruyarak yapılan yenilemeler oluyor" diye konuştu.

HER YERDEN TALEP YAĞIYOR

Süreyya Uygur ise boyadıkları ürünlerin yalnızca küçük eşyalarla sınırlı olmadığını, bazen evlere giderek büyük mobilyaları da yerinde boyadıklarını ifade etti. Uygur, "Mutfak dolaplarından yatak odası takımlarına kadar birçok farklı alanda çalışıyoruz. İşimiz hem yaratıcı hem de çok keyifli. Başta eşlerimizin teşvikiyle adım attık ama zamanla bu hobi ciddi bir işe dönüştü" dedi.

Kaynak: İHA