Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Site Aidatlarında Kurallar Değişti

Milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren site aidatlarıyla ilgili önemli düzenleme TBMM’den geçti. Tapu Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin yasalaşmasıyla birlikte aidat artışlarında yeni kurallar devreye girecek. Özellikle yöneticilerin tek başına aidat belirlemesinin önüne geçilecek olması dikkat çekti.

AİDAT ARTIŞLARINDA YETKİ KAT MALİKLERİNDE OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte apartman ve site yöneticilerinin aidat konusunda tek başına karar alması sona erecek. Bundan sonra aidat ve avans miktarları kat malikleri kurulunun onayı olmadan belirlenemeyecek. Kanuna göre yöneticiler; bakım, onarım, temizlik, asansör giderleri, kalorifer ve sigorta gibi ortak giderler için gerekli avansı toplamakla yükümlü olacak. Ancak bu tutarların geçerli sayılması için kat maliklerinin onayı gerekecek.

GEÇİCİ AİDATLARA SINIR GELİYOR

İşletme projesinin henüz onaylanmadığı durumlarda yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir işletme planı hazırlayacak. Hazırlanan plan kat maliklerine imza karşılığı ya da taahhütlü mektupla bildirilecek. Yeni işletme projesi kabul edilene kadar uygulanacak geçici aidat bedelleri ise bir önceki yılın yeniden değerleme oranını aşamayacak. Böylece yüksek aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ ORAN

Yasayla birlikte toplu yapılardaki yönetim planı değişikliklerinde aranan çoğunluk şartı da değiştirildi. Daha önce 5’te 4 çoğunluk aranırken yeni düzenlemeyle birlikte bağımsız bölüm maliklerinin 3’te 2’sinin oyu yeterli olacak. Geçici yönetim hükümlerinin değiştirilmesinde de aynı oran uygulanacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından resmen yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte özellikle son dönemde sıkça gündeme gelen fahiş site aidatlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Kaynak: Hürriyet