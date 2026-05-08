Emekliye Kurban Bayramı Öncesi Ödeme Sürprizi: İkramiyeler Hesaplara ne Zaman Yatacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyelerinde. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 4 bin lira olarak ödenecek bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı öncesinde 20-26 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Emekliye Kurban Bayramı Öncesi Ödeme Sürprizi: İkramiyeler Hesaplara ne Zaman Yatacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı'na az bir süre kala milyonlarca emeklinin merak ettiği konu bayram ikramiyeleri. CNN Türk ekranlarında "bayram ikramiyeleri kimler faydalanacak ve ne kadar ödenecek" soruları tek tek yanıtlandı.

NE KADAR ÖDENECEK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi 4000 lira olarak ödenecek. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bir artış yapılması beklenmiyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Emekli ikramiyelerinden Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri faydalanacak. Dul ve yetim aylığı alanlar da hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme alacaklar. Eğer dul ve yetim aylığı alan kişinin çocuğu yoksa ve çalışmıyorsa yüzde 75 oranında, eş çalışıyor ve çocuğu var ise yüzde 50 oranında ikramiye alacak.

Emekliler ve SGK'dan malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik maaşı alamazlar bu ikramiyeden faydalanacak. Bu da 17 milyon kişi anlamına geliyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YARARLANACAK?

Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yani 20-26 Mayıs arasında bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
Mastercard ve Visa’dan Türkiye İçin Geri Adım Mastercard ve Visa’dan Türkiye İçin Geri Adım
İsveçli Otomotiv Devi Autoliv Türkiye'den Çekilme Kararı Aldı: Binlerce Kişi İşsiz Kalacak Otomotiv Devi Türkiye'den Çekilme Kararı Aldı: Binlerce Kişi İşsiz Kalacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıklamıştı Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı
Huzurevinde Yaşlılara Kan Donduran Şiddet! Bu İlk Vakaları Değilmiş: 4 Gözaltı 4 Kişi Gözaltına Alındı
İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor 'ABD Ateşkesi İhlal Etti'