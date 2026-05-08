Emekliye Kurban Bayramı Öncesi Ödeme Sürprizi: İkramiyeler Hesaplara ne Zaman Yatacak?

Kurban Bayramı'na az bir süre kala milyonlarca emeklinin merak ettiği konu bayram ikramiyeleri. CNN Türk ekranlarında "bayram ikramiyeleri kimler faydalanacak ve ne kadar ödenecek" soruları tek tek yanıtlandı.

NE KADAR ÖDENECEK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi 4000 lira olarak ödenecek. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bir artış yapılması beklenmiyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Emekli ikramiyelerinden Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri faydalanacak. Dul ve yetim aylığı alanlar da hak sahiplerinin hisseleri oranında ödeme alacaklar. Eğer dul ve yetim aylığı alan kişinin çocuğu yoksa ve çalışmıyorsa yüzde 75 oranında, eş çalışıyor ve çocuğu var ise yüzde 50 oranında ikramiye alacak.

Emekliler ve SGK'dan malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik maaşı alamazlar bu ikramiyeden faydalanacak. Bu da 17 milyon kişi anlamına geliyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YARARLANACAK?

Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yani 20-26 Mayıs arasında bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi