Mastercard ve Visa’dan Türkiye İçin Geri Adım

Rekabet Kurulu’nun küresel ödeme devleri Mastercard ve Visa hakkında yürüttüğü soruşturma, devlerin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle kapandı.

Türkiye’de ödeme sistemleri pazarını yakından ilgilendiren dev soruşturmada uzlaşma sağlandı. Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa’nın 'rakiplerin faaliyetlerini zorlaştıran' uygulamalarına yönelik başlattığı soruşturmayı, şirketlerin piyasayı rahatlatacak somut adımlar atmayı taahhüt etmesi üzerine sonlandırdı.

İNDİRİM VE TEŞVİKLERE OBJEKTİFLİK AYARI

Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa’nın bankalara ve iş ortaklarına sunduğu indirim ve teşvik sistemleri mercek altına alınmıştı. Şirketler, bu teşviklerin artık daha anlaşılabilir, objektif ve ölçülü olacağını taahhüt etti.

Ayrıca sınır ötesi işlemlerde uygulanan takas komisyonu oranlarında da Türk bankacılık sistemini rahatlatacak iyileştirmeler yapılacak.

DIİJİTAL CÜZDANLARDA ADİL GÖRÜNÜRLÜK DÖNEMİ

Mastercard’ın Masterpass üzerinden yürüttüğü dijital cüzdan faaliyetleri de karardan etkilendi. E-ticaret sitelerindeki ödeme ekranlarında diğer dijital cüzdan sağlayıcılarının önünü tıkayan uygulamalara son verilecek. Taahhütler sonrası tüketiciler, ödeme ekranlarında daha fazla sağlayıcı görecek ve daha adil bir rekabet ortamında seçim yapabilecek.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu kararın kartlı ödeme ekosistemindeki tüm oyuncular için ekonomik fayda yaratacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

