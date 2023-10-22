Eskişehir'de toplu ulaşıma zam!

Eskişehir'de toplu ulaşıma yüzde 25 oranında zam geldiği açıklandı.

23 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Eskişehir'de ulaşımda zamlı tarifeye geçilecek.

Zamlı tarife ile tam Eskart ücreti 12 TL’den 15 TL’ye, indirimli Eskart ise 6 TL’den 7,50 TL’ye yükseltildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli hemşehrilerimiz, toplu taşımada sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması adına sizleri bir konuda üzülerek bilgilendirmek istiyoruz.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kent içi ulaşımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimli bir hizmet sağlanabilmesi için toplu taşıma ücretlerinde 23 Ekim 2023 Pazartesi itibariyle artışa gidilecektir.

DOLMUŞ VE MİNİBÜS ÜCRETLERI 15 TL OLACAK

Bu ay içerisinde sanayi elektriğinde yapılan yüzde 20’lik artış, işletim giderlerindeki sürekli artışlar, doğalgaz ve son ÖTV güncellemesi ile akaryakıt fiyatlarının artışı, personel maliyetlerindeki yüzde 111’lik artış, döviz kurlarının sürekli yükselmesine bağlı olarak yedek parça maliyetlerinin artması bu kararın alınmasındaki en temel etkenlerdir. Yeni geçerli olacak tarife ile birlikte tam Eskart 15 TL, indirimli Eskart 7.50 TL olacaktır. UKOME toplantısında alınan karar ile dolmuş, minibüs, personel ve öğrenci servis ücretleri de yeniden belirlenmiştir. Alınan karar ile 23 Ekim itibariyle dolmuş ve minibüs ücretleri 15 TL olacaktır.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM 1 KASIM'DA

Okul servis ücretlerinde 0-3 km 990 TL, 0-6 km 1055 TL, 0-10 km 1100 TL, 0-15 km 1170 TL ve 15 kilometreyi aşan her kilometre için de 40 TL ücret alınacaktır. Serviste rehber personel ücreti de öğrenci başına 275 TL olarak belirlenmiştir. Personel servislerinde ise 17 kişi üstü otobüslerde 0-10 km gündüz mesaisinde 955 TL, gece mesaisinde ise 1160 TL, 1-17 kişi arası minibüslerde gündüz tarifesi 720 TL, gece mesaisi 865 TL olarak belirlenmiştir. 10 kilometreyi aşan her kilometre için ise 40 TL ücret alınacak olup fiyatlar 1 Kasım tarihi itibariyle geçerli olacaktır.”