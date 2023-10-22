Global alıcılarla yerli üreticileri bir araya getiren E-İhracat buluşması 23 Ekim’de İstanbul’da

Son dönemde internet satışlarıyla yerel pazarlarda vites büyüten yerli markalar, yüzünü uluslararası arenaya çevirdi. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı istatistikler, ülkemizin e-ticaret hacminin 2022 itibarıyla 800,7 milyar dolara ulaşmasına rağmen Türkiye’den alım yapan diğer ülkelerin bu pastadaki payının yalnızca 4,2 olduğuna işaret ediyor.

FMC, gıda, ev-yaşam ve mutfak ürünleri, mobil aksesuar, kozmetik, tekstil ve moda, anne-bebek ve oyuncak gibi bir çok kategoriden üreticilerin katılacağı BIGGFEST etkinliğine Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Almanya, İsveç, İtalya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu bir çok farklı ülkeden firmalar gelerek yerli markalarımızın ürünlerini satın alacak.

Öne çıkan üreticiler arasında Mado, Kurukahveci Mehmet Efendi, Nish Coffee, Hacı Bekir, Kütahya Porselen, ABC Deterjan, Lider Kozmetik, Otacı, Mara Kozmetik, Saray Bisküvi ve Salcano isimlerini sayabiliriz.

Geçtiğimiz ay Bakanlık tarafından e-ihracat konsorsiyumu olarak ilan edilen ve Türk markalarının yurt dışı pazaryerlerinde tanıtılmasını amaçlayan BiggBrands Yönetim Kurulu Başkanı Enis Karslıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak organizasyon, konuk konuşmacılarla devam edecek ve Türk Müziği konseri ve Türk yemeklerinin ikram edilmesiyle sonlandırılacak.

“Yerli üreticileri, 95’ten fazla ülkedeki alıcılarla buluşturuyoruz”

Türkiye’nin gözde markalarını tüm dünyadan Online B2C ve B2B pazaryerlerine taşıdıklarını ifade eden BiggBrands Yönetim Kurulu Başkanı Enis Karslıoğlu konuya dair şu açıklamada bulundu: “Türk markalarının yurt dışına bağlı Online E-İhracat hacmini artırmak üzere çalışıyoruz. Yerli markaları, 4 kıta ve 6 bölgedeki ofis ve lojistik merkezlerimizle 95’ten fazla ülkedeki alıcılarla buluşturuyoruz. Gerçekleştireceğimiz etkinlikle de temsil ettiğimiz markaların globaldeki alıcılarla yüz yüze bir araya gelmeleri ve satışlarını artırmalarına teknik alt yapımızla köprü olacağız.”