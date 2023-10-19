Eskişehir'de toplu taşımaya ve servis ücretlerine zam!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte artan akaryakıt fiyatları girdi maliyetlerini her geçen gün artırırken, son olarak Eskişehir'de toplu taşımaya ve servis ücretlerine zam geldi.

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Eskişehir'de toplu taşımaya ve servis ücretlerine zam!

Türkiye ekonomisinde akaryakıt fiyatlarında enflasyon ve dolar kurunun belirleyici olması zamları peş peşe tetiklemeye devam ediyor.

Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, UKOME kararı ile toplu taşımaya ve servis ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklama göre; toplu taşımada, 23 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni zamlı tarife şöyle:

Eskişehir'de toplu taşımaya ve servis ücretlerine zam! - Resim : 1

- Tam Eskart 15 TL,
- İndirimli Eskart 7.50 TL,
- Dolmuş ve minibüs ücretleri 15 TL.

Eskişehir'de zamlı okul servis ücretleri ise şöyle belirlendi:

- Okul servis ücretlerinde 0-3 km 990 TL,
- 0-6 km 1055 TL,
- 0-10 km 1100 TL,
- 0-15 km 1170 TL,
- 5 kilometreyi aşan her kilometre için de 40 TL ücret alınacak.

Öte yandan serviste rehber personel ücreti de öğrenci başına 275 TL olarak belirlendi.

Eskişehir'de zamlı personel servis ücretleri ise şöyle:

- 17 kişi üstü otobüslerde 0-10 km gündüz mesaisinde 955 TL, gece mesaisinde ise 1160 TL,
- 1-17 kişi arası minibüslerde gündüz tarifesi 720 TL, gece mesaisi 865 TL.

Ayrıca, 10 kilometreyi aşan her kilometre için ise 40 TL ücret alınacak ve fiyatlar 1 Kasım tarihi itibariyle geçerli olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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