Altın fiyatlarında gözler ABD'de: Gram altının yönü neresi?

Orta Doğu'daki gelişmelerle yüksek seyreden risk algısı yatırımcılarının güvenli liman arayışlarını canlı tutarken, ABD'de tahvil faizlerinin enflasyon endişesiyle son 16 yılın zirvesine çıkması, altının alternatif maliyetini artırarak yükseliş eğilimini törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, sonraki iki toplantıya ilişkin faiz artışı beklentileri güçleniyor. Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olması bekleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,2 primle 1.757 lira seviyesinde bulunuyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.753 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.890 liradan, cumhuriyet altını 11.800 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altının ons fiyatı ise, dün 1.962 dolarla 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 artışla 1.948 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 1.951 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem