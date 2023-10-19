Garantili projelere ödenecek para dudak uçuklattı: Bütçeden kamu özel işbirliği projelerine 89 milyar TL!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak" dediği şehir hastaneleri için bu yıl devletin bütçesinden 83 milyar 697 milyon 118 bin TL ödeneceğini söyledi.

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Garantili projelere ödenecek para dudak uçuklattı: Bütçeden kamu özel işbirliği projelerine 89 milyar TL!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kamu özel işbirliği ile yapılan şehir hastaneleri ve ulaştırma projelerinin milletin iliğini sömürdüğünü söyledi.

Saray müteahhitlerine bütçenin oluk oluk aktığını kaydeden Bulut, “2024'te Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler başlığında şirketlere 26 milyar 143 milyon 118 bin lira, Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli başlığında 57 milyar 554 milyon olmak üzere toplam, 83 milyar 697 milyon 118 bin TL ödenecek” dedi.

Garantili projelere ödenecek para dudak uçuklattı: Bütçeden kamu özel işbirliği projelerine 89 milyar TL! - Resim : 1

YAKLAŞIK 89 MİLYAR TL ÖDENECEK

Kamu özel iş birliği ile yapılan ulaştırma projelerine ödenecek paranın ise 4 milyar 907 milyon 286 bin TL olduğunu belirten Bulut, Saray müteahhitlerine sadece bu yıl ödenecek toplam paranın 88 milyar 604 milyon 404 bin TL olacağını ifade etti.

Garantili projelere ödenecek para dudak uçuklattı: Bütçeden kamu özel işbirliği projelerine 89 milyar TL! - Resim : 2

VATANDAŞ GEÇMEDİĞİ KÖPRÜLERİN PARASINI ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

CHP’li Bulut, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun iddiasına göre 2026 yılında kamu, gelir paylaşımı yöntemiyle gelir elde etmeye başlayacaktı. Ancak bütçedeki rakamlardan görüyoruz ki 2026 yılına da şirketlere ödenmek üzere 7 milyar 689 milyon 967 bin TL ödenek konulmuş. Vatandaş geçmediği köprülerin, otoyolların, gitmediği havaalanlarının parasını ödemeye devam edecek” dedi.

25 YIL SÜRECEK

Şehir hastaneleri ve ulaştırma projeleri aracılığıyla 25 yıl boyunca halkın vergilerinin yandaşların ceplerine hortumlandığını bildiren Bulut, her yıl artan bütçe açıklarının, bütçedeki faiz ödemelerinin yükünün de vatandaşın sırtına yüklendiğini kaydetti.

CHP’li Bulut şöyle devam etti:

“Ödenecek para sadece kira bedeli de değil. Doğrudan sağlık hizmeti dışında kalan görüntüleme, laboratuvar, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane gibi tüm ek hizmetler de yine bu şirketlere verildi. Şirketler buna ek olarak, 'kampus dışı ticari alan’ adı altında, hastanelerin çevresine kurdukları ticari alanları KDV, damga vergisi ve harçlardan muaf olarak işleterek de kar elde ediyor. Milletin cebinden bir kuruş çıkmıyor denilen şehir hastaneleri için milyar dolarlar ödeniyor.”

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