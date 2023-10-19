AYM, üç siyasi partinin kapatılmasına karar verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 3 siyasi partinin 'kendiliğinden dağılma hali' nedeniyle "kapatılmasına" karar verdi.

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AYM, üç siyasi partinin kapatılmasına karar verdi

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Değişim ve Demokrasi Partisi, Yeni Dünya Partisi ve Yeniden Birlik Partisi'ne ilişkin açtığı davalarda nihai kararı aldı.

Yüksek Mahkeme, Yeni Dünya Partisi'nin üst üste iki kez büyük kongresini süresinde yapmadığı; Yeniden Birlik Partisi ile Değişim ve Demokrasi Partisi'nin "ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı" gerekçeleriyle 'kendiliğinden dağılma hali' ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona ermesine hükmetti.

AYM'nin 3 partiye ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AYM, üç siyasi partinin kapatılmasına karar verdi - Resim : 1

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Resmi Gazete
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