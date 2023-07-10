Erzincan'da ekmeğe zam!

Erzincan'da daha önce 5 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, 240 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşluk zamla 7 lira 50 kuruştan satışa sunulacak.

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Erzincan'da ekmeğe zam!

Erzincan'da Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine daha önce 5 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, 240 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşluk zamla 7 lira 50 kuruştan satışa sunulacak.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle:

- 240 gr. Somun Ekmek 7.50 TL,

- 100 gr. Simit 7.50 TL,

- 100 gr. Poğaça 7.50 TL,

- 80 gr. Börek 7.50 TL,

- 50 gr. Lavaş Ekmeği 2.50 TL,

- 120 gr. Tandır Ekmeği 6.00 TL,

- 320 gr. Mercan Ekmeği 10.00 TL.

Kaynak: Gerçek Gündem

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