Erzincan'da ekmeğe zam!
Erzincan'da daha önce 5 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, 240 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşluk zamla 7 lira 50 kuruştan satışa sunulacak.
Erzincan'da Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine daha önce 5 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, 240 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşluk zamla 7 lira 50 kuruştan satışa sunulacak.
Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle:
- 240 gr. Somun Ekmek 7.50 TL,
- 100 gr. Simit 7.50 TL,
- 100 gr. Poğaça 7.50 TL,
- 80 gr. Börek 7.50 TL,
- 50 gr. Lavaş Ekmeği 2.50 TL,
- 120 gr. Tandır Ekmeği 6.00 TL,
- 320 gr. Mercan Ekmeği 10.00 TL.
Kaynak: Gerçek Gündem
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