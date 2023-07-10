Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz paket 42 TL oldu

Seçim sonrası başlayan zam dalgası, tütün ve tütün ürünlerini de es geçmedi. Philip Morris sigara grubuna zam geldiği duyuruldu.

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Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz paket 42 TL oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından başlayan zam dalgasında sıra, bir kez daha sigaralara geldi. 

Dün akşam JTİ grubu sigaralara gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 41 liraya, en pahalı sigarası ise 46 liraya çıkmıştı.

Bugün ise son olarak Philip Morris grubunda fiyat güncellemesine gidildiği duyuruldu. Gazete Duvar'ın aktardığına göre en ucuz paket 42 olarak belirlendi. Bu gruptaki en pahalı ürün ise 48 TL'ye yükseldi.

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