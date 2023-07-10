Altın fiyatlarında ABD etkisi: Gram altın ne kadar? (10 Temmuz 2023)

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD'de geçen hafta açıklanan verilerden alınan karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 209 bin artışla beklentilerin altında kalırken, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkiledi.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki fiyatlama güçlü kalmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,2 artışla bin 616 liradan işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde bin 613 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 650 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 830 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA YATAY SEYİR

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,8 artışla bin 926 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bin 925 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem