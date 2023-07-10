Son dört yılda araba fiyatına iPhone!
Artan dolar kuru ve enflasyonla birlikte Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, dört yıl önce alınan araba fiyatına iPhone alınmaya başlandı.
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu sonuçlarının ardından Türkiye ekonomisinde yaşanan tahribat gün yüzüne çıkmaya başlarken, enflasyon ve dolar kuru dizginlenemeyecek duruma geldi.
Bu gelişmeler sonrası ekonomik krizin faturası artan vergi artışlarıyla halka çıkarılırken, zamlı fiyatlar her geçen katlanarak büyüdü.
ARABA FİYATINA İPHONE
Sosyal medya hesabından artan zamlara ve alım gücünün düşmesine dikkat çeken otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, dört yıl önce alınan araba fiyatına iPhone alınmaya başlandığını paylaştı.
Özpernirci'nin paylaşımı şöyle:
"Başka söze gerek yok‼️
Temmuz 2019
- Renault Clio Joy 1.2 - 89.950 TL
Temmuz 2023
- iPhone 14 Pro Max 1 TB - 87.457 TL."
Kaynak: Gerçek Gündem
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