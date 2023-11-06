Erdoğan'ın "indirim yapın" dediği Tarım Kredi Kooperatifi'nde ürünlere zam geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle zincir marketlerden enflasyonla mücadeleye destek için indirim talebi gerçekleşemedi. İndirim yapıldığı açıklanan ürünlere yeniden zam geldi.

Erdoğan’ın çağrısından önce 309 TL’ye satılan 2 litrelik zeytinyağı, hiç indirime girmedi ve aradan geçen bir haftada fiyatı yüzde 14 zamlanarak 350 TL oldu. Aynı dönemlerde 114 TL’ye satılan 525 gram peynir bugün 127.50 TL’ye satılıyor.

39.50 TL’ye satılan fasulye de indirime girmemişti. Ancak bugün aynı markette 44.90 TL’ye satılıyor. İndirim çağrısından önce 69.90 TL’ye satılan buğday unu da, hiç indirim görmeden zamlanarak bugün 73.90 TL’ye satılıyor.

15 TL’ye satılırken indirim çağrısıyla birlikte fiyatı 14.50 TL’ye düşen makarna, bugün yeniden 15 TL oldu. 20.90 TL’ye satılırken çağrıyla birlikte 20.40 TL’ye düşürülen 1 litre süt, ambalaj değişikliği geçirerek bugün 23.50 TL’ye çıktı.

"ÜRETİM MALİYETİ DÜŞMEDEN, RAF FİYATI DA DÜŞMEZ"

Fiyatlar karşısında çözümün rafta değil tarlada aranması gerektiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Üretim maliyeti düşmeden raf fiyatı da düşmez. Talimatla fiyat artışları engellenemez. Üretim maliyetini düşürüp tedarik zincirini kısaltmak gerekiyor. Mazotta KDV, ÖTV yükü çiftçinin omuzlarında dururken destekler enflasyona yenilirken fiyatlar nasıl düşecek? Tarıma toplam destek bütçesi 2024’te yüzde 44 artırılıyor. Oysa enflasyonu yüzde 75’e çıkacağı biliniyor" dedi.