Erdoğan'ın ekonomi karnesi: CHP'den Emek Mitingi'ne "AKP" videolu davet!

CHP’nin ara zam isteyen asgari ücretli milyonların sesini duyurmak için gerçekleştireceği 'Emek Mitingi' bugün 17.00'de Gebze'de yapılacak.

Miting öncesi CHP'nin sosyal medya hesabı üzerinden mitinge davet amaçlı video yayımlandı. Videoda AKP'nin ekonomi politikalarının yanı sırada Berat Albayrak, Nureddin Nebati ile Mehmet Şimşek'in açıklamalarına yer verildi.

Paylaşımda, "30 Haziran Pazar günü emeğin başkenti Kocaeli Gebze’ye asgari ücrete, emekliye zammı söke söke almak için, geçinemeyenlerin sesi olmak için geliyoruz. Sizi duyuyoruz, sesinizi duyurmaya geliyoruz" ifadelerine yer verildi.