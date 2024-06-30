Yarından itibaren 81 ilde geçerli olacak! Kuyumcular artık bu altınları almayacak

Türkiye'de geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altında yeni bir karar alındı. Rekor üstüne rekor kıran altın dolandırıcılarından ilgisini çekti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere kuyumcular dolandırıcılık riskini önlemek için kesme altını satın almayacaklar.

Geçtiğimiz ayların en çok kazandıran altında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın fiyatlarındaki artış, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının da artmasına neden oldu. Kuyumcular, bu durumu engellemek amacıyla yeni önlemler almaya başladı. 2023 yılında altın, yatırımcılara yaklaşık %80 kazandırarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmemesi ve yılın son çeyreğinde faiz indirimi yapabileceği beklentisi, altın fiyatlarının daha da yükseleceği yorumlarına neden oluyor.

Halk TV'de yer alan habere göre, dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle kuyumcular, kesme altın satışını büyük ölçüde durdurma kararı aldı.

KESME ALTIN NEDİR?

Kesme altın, genellikle eski takılardan elde edilen ve belirli bir gramaja sahip olmayan altın parçalarıdır. Kuyumcular, bu altınları belirli bir fiyata alıp tekrar işleyerek satışa sunar. Ancak, son zamanlarda kesme altın kullanılarak yapılan dolandırıcılık vakalarında artış gözlemlendi. Dolandırıcılar, sahte altınları kesme altın gibi göstererek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Bu durum, hem kuyumculara hem de vatandaşlara maddi kayıplar yaşatıyor.

Kuyumcular, dolandırıcılık vakalarını azaltmak amacıyla kesme altın satışını büyük ölçüde durdurdu.



Altın satışlarında daha sıkı denetimler ve kontroller uygulanarak sahte altınların piyasaya sürülmesi engellenmeye çalışılıyor.

Kuyumcular, müşterilerini sahte altınlar konusunda bilgilendirerek dolandırıcılık vakalarına karşı daha dikkatli olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Altına olan talep artarken, yatırımcıların güvenli bir şekilde altın alım-satımı yapabilmesi için bu tür önlemler önem taşıyor. Yatırımcıların güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları ve altının saflığını kontrol etmeleri, dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yardımcı olabilir.