Elektriğe yüzde 38 zam gelmişti! Bakan Bayraktar bu sözlerle savundu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi. Elektriğe gelen yüzde 38'lik zam eleştirilere neden oldu. Hatta iktidara yakın isimler bile isyan etmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tarifesinde yapılan fiyat değişikliğini devletin faturada destek verdiğini söyleyerek savundu. Bayraktar, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Emtiadan kaynaklı fiyatlar üzerinde baskı olduğuna işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman soruluyor niye benzin fiyatları Türkiye'de düşmüyor? Çünkü bir başka değişken daha var ürünlerimizde. Yani döviz fiyatı da önemli. Ama biz özellikle pandemi sürecinden başlayarak vatandaşlarımıza bir destek programı uyguladık. Yani vatandaşlarımızın bundan en az etkilenmesi için elimizde ne kadar imkan varsa bunları sunacak şekilde bir fiyatlama içerisinde olduk.

ELEKTRİK ZAMMI

Yüzde 38'lik bir elektrik fiyat değişikliği var ama doğal gazda 293 milyar lira, elektrikte ise yaklaşık 291 milyar liralık devletin bir desteği var. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Temmuzdaki düzenlemeyi yapmasaydık toplamda oluşacak destek miktarı 584 milyar lira.

DEVLET FATURADA DESTEK VERİYOR

Hala bugün fiyat artışlarına rağmen 1000 liralık faturada 600 lirasını devlet destek olarak karşılıyor.

Doğal gazda 700 lirasını devletimiz karşılıyor. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza ne yapabilirsek bunu yapmaya gayret ediyoruz."