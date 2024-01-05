Erdoğan'dan kritik emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada emeklilere değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir."

EMEKLİYE SIFIR ZAM

Kök ücreti 5 bin 500 TL'nin altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında yüzde 37,57'lik zam verildiğinde sıfır zam almış oldu.

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Kök ücret üzerinden yüzde 37,57’lik zam verildiğinde kök ücreti 5.500 TL altında olanlar ‘sıfır’ zam alacak. 4 bin TL 4.500 TL kök ücreti olan var. Örneğin 6000 TL kök ücreti olan bir kişi mevcut enflasyon farkı ile çarpıldığında maaşı 8.254 TL oluyor. Sadece 754 liralık bir maaş farkı oluyor. 6.500 TL olanlara ise 1.440 TL, 7000 TL olan 2.128, 7.500 TL maaş alanın yeni zamlı aylığına ise yüzde 37,57’lik oranın tamamı yansıyor. Yani 7500 TL’nin altında maaşı olana yüzde 37,57’lik oran tam olarak yansımıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem