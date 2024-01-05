SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına seyyanen zam verilmesi veya verilmemesi durumunda oluşabilecek aylıkları hesapladı. Erdursun, "Emekli aylıkları güncel değerinde değil bu nedenle seyyanen zam+enflasyon farkı verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Emekli Emekli maaşı Özgür Erdursun SSK Bağkur Memur
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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 2

TÜİK'in verilerine göre, enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 3

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını içeren 5 aylık dönemde enflasyon 33,65 olarak hesaplanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,93’lük aralık ayı enflasyon oranı da 5 aylık enflasyon oranlarına eklenince memur ve emeklilerin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA YÜZDE 49,25 ARTIŞ

Enflasyon oranlarına ek olarak verilen yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranında zam alacağı kesinleşti.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 37,57 ARTIŞ

6 aylık enflasyon verileriyle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 6

SIFIR ZAM

Böylece kök ücreti 5 bin 500 TL'nin altında olan emekliler yüzde 37,57’lik zam verildiğinde sıfır zam almış oldu.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 7

"SEYYANEN ZAM+ENFLASYON FARKI VERİLMELİ"

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli aylıkları güncel değerinde değil bu nedenle seyyanen zam+enflasyon farkı verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 8

SEYYANEN ZAMLA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLUR?

Paylaşımının devamında Erdursun, "Seyyanen zam verilmez ise ya da seyyanen zam verilirse emekli aylıkları kaç TL olur?" diyerek, emekli maaş zammını hesapladığı tabloyu paylaştı.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 9

Erdursun'un paylaştığı tablo şöyle:

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 10

"1. Tablo SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 37.57 enflasyon farkı ile emekli aylıkları kaç TL oldu.

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 11

2.Tablo yüzde 37.57 Enflasyon farkı sonrası 8.077₺ Seyyanen zam yapılırsa,

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SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül! - Resim: 12

3.Tablo ise Kök aylıklara 8.077 TL Seyyanen zam yapılır ve enflasyon farkı uygulanırsa emekli aylıkları ne olur?"

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