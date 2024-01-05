SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına seyyanen zam verilmesi veya verilmemesi durumunda oluşabilecek aylıkları hesapladı. Erdursun, "Emekli aylıkları güncel değerinde değil bu nedenle seyyanen zam+enflasyon farkı verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.
TÜİK'in verilerine göre, enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını içeren 5 aylık dönemde enflasyon 33,65 olarak hesaplanmıştı. TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,93’lük aralık ayı enflasyon oranı da 5 aylık enflasyon oranlarına eklenince memur ve emeklilerin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA YÜZDE 49,25 ARTIŞ
Enflasyon oranlarına ek olarak verilen yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranında zam alacağı kesinleşti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 37,57 ARTIŞ
6 aylık enflasyon verileriyle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.
SIFIR ZAM
Böylece kök ücreti 5 bin 500 TL'nin altında olan emekliler yüzde 37,57’lik zam verildiğinde sıfır zam almış oldu.
"SEYYANEN ZAM+ENFLASYON FARKI VERİLMELİ"
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli aylıkları güncel değerinde değil bu nedenle seyyanen zam+enflasyon farkı verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
SEYYANEN ZAMLA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLUR?
Paylaşımının devamında Erdursun, "Seyyanen zam verilmez ise ya da seyyanen zam verilirse emekli aylıkları kaç TL olur?" diyerek, emekli maaş zammını hesapladığı tabloyu paylaştı.
Erdursun'un paylaştığı tablo şöyle:
"1. Tablo SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 37.57 enflasyon farkı ile emekli aylıkları kaç TL oldu.
2.Tablo yüzde 37.57 Enflasyon farkı sonrası 8.077₺ Seyyanen zam yapılırsa,
3.Tablo ise Kök aylıklara 8.077 TL Seyyanen zam yapılır ve enflasyon farkı uygulanırsa emekli aylıkları ne olur?"