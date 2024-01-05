SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 3 farklı formül!

SEYYANEN ZAMLA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLUR?

Paylaşımının devamında Erdursun, "Seyyanen zam verilmez ise ya da seyyanen zam verilirse emekli aylıkları kaç TL olur?" diyerek, emekli maaş zammını hesapladığı tabloyu paylaştı.