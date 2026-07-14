Enflasyon Verisi Sonrası Değerli Metaller Çıldırdı: Altın ve Gümüşte Dev Ralli

ABD'de tüketici fiyatlarının 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetmesiyle Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırım ihtimali rafa kalktı. Bu durum ons altını 4 bin 90 dolara, ons gümüşü ise 60 dolara fırlattı.

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Enflasyon Verisi Sonrası Değerli Metaller Çıldırdı: Altın ve Gümüşte Dev Ralli
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Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Haziran ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, kıymetli maden piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Verinin açıklanmasıyla birlikte, Fed’in faiz artırma baskısının ortadan kalkacağını öngören yatırımcılar güvenli limanlara akın etti.

Günlük primi yüzde 2’yi aşan ons altın 4 bin 90 dolara ulaşırken, hızı kesilmeyen ons gümüş ise yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 60 dolar eşiğini devirdi.

FAİZ ARTIRIM KARTI MASADAN DÜŞTÜ

Enflasyon verilerindeki beklenmedik soğuma, para piyasalarındaki tüm faiz tahminlerini dakikalar içinde baştan yazdı.

CME Fedwatch Tool verilerine göre, tarihi rapor açıklanmadan önce piyasalar Fed'in 29 Temmuz'daki toplantıda faizi sabit bırakmasına yüzde 58, sürpriz bir şekilde 25 baz puan artırmasına ise yüzde 42 ihtimal veriyordu. Ancak verinin ekrana düşmesiyle birlikte faiz artırım senaryoları tamamen rafa kalktı. Faizlerin sabit kalma ihtimali bir anda yüzde 83'e fırlarken, faiz artış beklentisi yüzde 17'ye çakıldı.

OCAK ZİRVESİNDEN SONRA GELEN EN SERT DÖNÜŞ

Ons altın, 2026 yılına merkez bankalarının agresif fiziki alımları ve jeopolitik risklerin körüklediği tarihi bir ralliyle başlamış ve 28 Ocak 2026'da 5 bin 589 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ancak bu zirvenin ardından Fed'in "faizleri uzun süre yüksek tutma" stratejisi ve güçlenen dolar endeksi (DXY) nedeniyle altın cephesinde yüzde 28'i bulan sert bir düzeltme yaşanmıştı.

Dün 3 bin 997 doların altına inerek son 6 ayın en dip kapanışını yapan ons altın, haziran enflasyonu sayesinde küllerinden doğmuş oldu.

GÜMÜŞTE DE ÇİFT HANELİ HEDEFLER

Altındaki ralliyi adeta ikiye katlayan ons gümüş ise günün en çok kazandıran varlıklarından biri oldu. ABD'de sanayi üretimindeki toparlanma beklentileri ve enflasyondaki düşüşün yarattığı likidite iyimserliği ile gümüşün onsu 60 doları gördü.

Analistler, ABD tahvil getirilerindeki gevşemenin devam etmesi durumunda değerli metallerdeki bu yukarı yönlü hareketin kısa vadede kalıcı olabileceğini öngörüyor.

ABD’de Enflasyon Depremi, Fed’in Faiz Planları DeğişebilirABD’de Enflasyon Depremi, Fed’in Faiz Planları DeğişebilirEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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