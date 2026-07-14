ABD’de Enflasyon Depremi, Fed’in Faiz Planları Değişebilir

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede tüketici enflasyonu haziranda aylık bazda yüzde 0,4 düşerek son 6 yılın ilk gerilemesine imza atarken, yıllık bazda yüzde 3,5 artışla piyasa tahminlerinin altında kaldı.

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ABD’de Enflasyon Depremi, Fed’in Faiz Planları Değişebilir
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ABD Çalışma Bakanlığı haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azaldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

PIYASA BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKTI

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi. TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,5 artmıştı. Ülkede TÜFE haziranda yıllık bazda ise yüzde 3,5 arttı. Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,8 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon mayısta yüzde 4,2 olarak kaydedilmişti.

ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKEN ANA MOTOR

Enerji maliyetleri martta aylık yüzde 10,9, nisanda yüzde 3,8 ve mayısta yüzde 3,9 artmasının ardından haziranda yüzde 5,7 düştü. Enerji endeksindeki düşüş, barınma ve gıda dahil diğer kalemlerdeki artışları dengeleyerek, aylık bazda TÜFE'deki gerilemenin en büyük belirleyicisi oldu.

Enerji endeksi haziranda yıllık bazda ise yüzde 15,7 arttı. Barınma maliyetleri haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 yükseldi. Gıda endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON SABİT KALDI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık bazda yatay seyrederken, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

Kaynak: AA

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