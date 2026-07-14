Sürücüler Dikkat, Depoları Hemen Doldurun! Bu Gece Yarısı Benzine Zam Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında jeopolitik gerilimin yeniden tırmanması, uluslararası piyasalarda Brent petrol ve ürün fiyatlarını zirveye taşıdı. Geçtiğimiz hafta küresel dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatlarında tabelalar 3 kez zam, 1 kez de indirim yönünde değişmişti. Bu haftanın ilk büyük darbesi ise benzin grubuna geldi.

BENZİNE ZAM BU GECE POMPADA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki artış grafiği iç piyasadaki formülü tetikledi. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre satış fiyatına 1,55 TL zam yapılması öngörülüyor. Dağıtım şirketleri ve istasyonlar, gece yarısından itibaren yeni tarifeyi pompada uygulamaya koyacak.

MOTORİN DE NAMLUNUN UCUNDA

Benzindeki bu sert yükselişin ardından gözler, geçtiğimiz haftayı oldukça hareketli kapatan motorine çevrildi. Sektör temsilcileri, motorin ürün fiyatlarının da mevcut bütçe sınırlarını zorladığını aktardı. Piyasaların yangın yerine döndüğünü belirten kaynaklar, şu kritik uyarıyı yaptı:

"Küresel piyasalarda fiyatların bu seviyelerde kalması ya da yükselmeye devam etmesi durumunda, motorine de birkaç gün içinde yeni bir zammın gelmesi kaçınılmaz olacaktır."

Kaynak: ANKA