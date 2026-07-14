Sürücüler Dikkat, Depoları Hemen Doldurun! Bu Gece Yarısı Benzine Zam Geliyor

Küresel piyasalarda tırmanan ABD-İran geriliminin ardından Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,55 TL zam bekleniyor. Sektör kaynakları, motorinin de zam sınırına dayandığı uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Sürücüler Dikkat, Depoları Hemen Doldurun! Bu Gece Yarısı Benzine Zam Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında jeopolitik gerilimin yeniden tırmanması, uluslararası piyasalarda Brent petrol ve ürün fiyatlarını zirveye taşıdı. Geçtiğimiz hafta küresel dalgalanmalar nedeniyle motorin fiyatlarında tabelalar 3 kez zam, 1 kez de indirim yönünde değişmişti. Bu haftanın ilk büyük darbesi ise benzin grubuna geldi.

BENZİNE ZAM BU GECE POMPADA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki artış grafiği iç piyasadaki formülü tetikledi. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre satış fiyatına 1,55 TL zam yapılması öngörülüyor. Dağıtım şirketleri ve istasyonlar, gece yarısından itibaren yeni tarifeyi pompada uygulamaya koyacak.

MOTORİN DE NAMLUNUN UCUNDA

Benzindeki bu sert yükselişin ardından gözler, geçtiğimiz haftayı oldukça hareketli kapatan motorine çevrildi. Sektör temsilcileri, motorin ürün fiyatlarının da mevcut bütçe sınırlarını zorladığını aktardı. Piyasaların yangın yerine döndüğünü belirten kaynaklar, şu kritik uyarıyı yaptı:

"Küresel piyasalarda fiyatların bu seviyelerde kalması ya da yükselmeye devam etmesi durumunda, motorine de birkaç gün içinde yeni bir zammın gelmesi kaçınılmaz olacaktır."

Kaynak: ANKA

Etiketler
Benzin Brent petrol Akaryakıt Zam
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 14 Temmuz Salı Güncel Döviz Kurları Piyasalarda Hareketlilik! Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Nihat Kahveci Serbest Bırakıldı: Eşinden İlk Açıklama Geldi Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı
Ahbap Soruşturmasında Yeni Dalga: 17 Kişi Daha Gözaltına Alındı Ahbap Soruşturmasında Yeni Dalga
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap Açıklaması: 'Kaçma Girişimi Üzerine Gözaltına Alındı' Adalet Bakanı Gürlek'ten Ahbap Açıklaması
Terörsüz Türkiye Yasasının Detayları Belli Oluyor: Öcalan İçin 'Umut Hakkı' ve 'Özel Statü' Olmayacak Terörsüz Türkiye Yasasının Detayları: Öcalan İçin 'Umut Hakkı' ve 'Özel Statü' Olmayacak
ABD Ordusu Duyurdu: İran'a Yeni Saldırı Dalgası İran'a Yeni Saldırı Dalgası