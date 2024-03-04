Enflasyon endişesi piyasayı vurdu, dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, enflasyon Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL'DE REKOR

TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 31,37 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,42 TL seviyesinden işlem görerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Yılbaşından bu yana yüzde 6 değer yitiren TL ise, ocak ayında yüzde 2.7, şubat ayında yüzde 2.9 değer yitirdi.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD'de açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentiler güçlenirken, banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleri Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesinde etkili oluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem