TÜİK, 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti.

ÜFE ARTTI

Yıllık bazda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 47,29 artarken, aylık artış yüzde 3,74 oldu. Önceki ay ÜFE, aylık yüzde 4,14 artarken, yıllık 44,20 oranında artmıştı.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE GELDİ

Reuters anketinde Şubat ayında yıllık enflasyon tahminleri yüzde 65.1 ila yüzde 67.4 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 3.3 ila yüzde 4.1 aralığında şekilleniyordu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi Şubat ayında enflasyon, en düşük aylık beklenti yüzde 3,2; en yüksek beklenti yüzde 5 seviyesinde belirlendi. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 68; en düşük ise yüzde 65 seviyesindeydi.

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı şubat ayı enflasyon beklenti anketine göre, ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,40, en yüksek, yüzde 5,00 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyordu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde yüzde 42,96 seviyesinde bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem