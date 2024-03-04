Mehmet Şimşek'ten 'ek vergi' açıklaması: Vergi oranında artış olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı.

Seçimden sonra ek vergi iddialarına yanıt veren Şimşek, "Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak. Biz piyasaları tedirgin edecek adımlar atmayız. Vergide adalet konusu üzerinde de çalışıyoruz. Şu an itibariyle ne borsaya ne de başka alana piyasayı bozacak vergi düzenlemesi gündemimizde değil. Biz önden yüklemeli olarak vergileri düzenledik" dedi.

"VATANDAŞ BİZDEN TASARRUF İSTİYOR"

Şimşek, "Harcamalarda rasyonelleştirmeyi başlattık. Vatandaş bizden de tasarruf istiyor. Vatandaş haklı. Taşıtlar konusunda sadece yerli üretim ve elektrikli alabilirsiniz diyoruz. Yeni araç isteniyorsa elinizdeki aracı satacaksınız diyoruz. Bu konularda hassasız. Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı tasarruf genelgesi var" ifadelerini kullandı.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Dolar kuruna ilişkin konuşan Şimşek, "Kur hedefimiz yok, olmayacaktır da. DDM'de Merkez Bankası piyasada var. Bunun dışında herhangi bir müdahalemiz yok diyorlar" dedi.

KKM AÇIKLAMASI

Şimşek, "Kurala dayalı, uluslararası normlara dayalı bir program çerçevesi koyduk. Eylül ayında programı koyduk ama fiili uygulama daha erken başladı. Programımızın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Şu anda fiyat istikrarından uzağız ama hedefimiz bu. İkinci hedefimiz borç oranını yüzde 40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz sürdürülebilir cari açıktır. Bu hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI

"Bütçede tüm imkanlarımızı emekliler ve çalışanlar için seferber ettik" diyen Şimşek, "Bunu etmeye de devam edeceğiz. Ülkenin imkanları arttıkça bunları adil olarak değerlendireceğiz" dedi.

KREDİ KARTINA SINIR AÇIKLAMASI

"Kredi kartlarında bankaların limit belirlerken kurallara uyması önemli" diyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem