ENAG, 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, yıllık olarak yüzde 121,98 oranında artarken, aylık artış ise yüzde 4,32 oldu.

Son Güncelleme:
ENAG, 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 4 Mart 2024 (bugün) Pazartesi günü 10.00'da açıklayacağı 2024 Şubat ayı enflasyon verileri öncesi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kendi hesaplamalarını yayımladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG'a göre, enflasyon, 2024 Şubat ayında yüzde 4,32 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Öte yandan ocak ayında ise E-TÜFE aylık yüzde 9,38 artarken yıllık da yüzde 129,11 yükselmişti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ MAL VE HİZMETLERDE

ENAG'a göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 10,49 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir.

ENAG, 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı - Resim : 1

Mal ve hizmetlerin ardından aylık olarak; konut yüzde 7,56, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,84, eğlence ve kültür yüzde 3,44, ulaştırma yüzde 3,39, lokanta ve otelle yüzde 2,08, giyim ve ayakkabı yüzde 1,48, haberleşme yüzde 1,46, ev eşyası yüzde 1,38 oranında arttı.

TÜİK, 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladıTÜİK, 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
Mehmet Şimşek'ten 'ek vergi' açıklaması: Vergi oranında artış olacak mı?Mehmet Şimşek'ten 'ek vergi' açıklaması: Vergi oranında artış olacak mı?Ekonomi
İstanbul enflasyonu açıklandıİstanbul enflasyonu açıklandıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
ENAG Enflasyon
Son Güncelleme:
Avrupa’nın önde gelen kripto borsası Türkiye operasyonlarına başladı Avrupa’nın önde gelen kripto borsası Türkiye operasyonlarına başladı
Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor
Erdoğan, "Seyannen zam yok" demişti; Kulis: Emeklilerin bayram ikramiyesi 10 bin TL'ye çıkıyor Kulis: Emeklilerin bayram ikramiyesi 10 bin TL'ye çıkıyor
İstanbul'da 2024 Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
Mehmet Şimşek, Murat Kurum'a destek turuna çıktı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, siz de konut alabileceksiniz, çünkü kredi alabileceksiniz Şimşek: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, siz de konut alabileceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul, Ankara ve Bursa da var: AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde' AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde'
Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı
Ekrem İmamoğlu, herkesin merak ettiği Kılıçdaroğlu sorusunu yanıtladı: Sahada görmek istiyor mu? İmamoğlu, herkesin merak ettiği Kılıçdaroğlu sorusunu yanıtladı
ENAG, 2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Deniz Zeyrek: Adamı komik duruma düşürmeyin Deniz Zeyrek: Adamı komik duruma düşürmeyin