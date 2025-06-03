Enflasyon Açıklandı: Bakan Mehmet Şimşek'ten İlk Değerlendirme

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,5, yıllık bazda ise 35,41 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

Son Güncelleme:
Enflasyon Açıklandı: Bakan Mehmet Şimşek'ten İlk Değerlendirme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,53 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,41'e geriledi.

Enflasyon Açıklandı: Bakan Mehmet Şimşek'ten İlk Değerlendirme - Resim : 1

Verilerin ardından ilk değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun son 12 ayda 40 puan gerilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti. Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2'ye geriledi.

Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır."

5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! Memur ve Emekli Ne Kadar Zam Alacak?5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! Memur ve Emekli Ne Kadar Zam Alacak?Ekonomi

TÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: ENAG ile Arada Dev MakasTÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: ENAG ile Arada Dev MakasEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Enflasyon Mehmet Şimşek
Son Güncelleme:
3 Haziran 2025 Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar İçin Son Viraj 3 Haziran 2025 Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar İçin Son Viraj
2025 TMO BUĞDAY ALIM FİYATLARI: Buğday ve Hububat Alım Fiyatları ne Kadar Oldu? Ekmeklik, Makarnalık Buğday ve Arpa Fiyatları Kaç TL Oldu? 2025 TMO BUĞDAY ALIM FİYATLARI: Buğday ve Hububat Alım Fiyatları ne Kadar Oldu?
Bakan Göktaş Duyurdu: Kurban Bayramı Öncesi Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı Beklenen Ödemeler Hesaplarda!
Bu Burçlar Köpeklerin Uzağından Bile Geçmek İstemiyor Bu Burçlar Köpeklerin Uzağından Bile Geçmek İstemiyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Marmaris Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem! Marmaris Açıklarında 5.8'lik Deprem!
Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu! Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu!
Beyaz Altın Deniyor, Su Dolu Tarlalara Ekiliyor: Hasat İçin Geri Sayım Başladı Beyaz Altın Deniyor, Su Dolu Tarlalara Ekiliyor: Hasat İçin Geri Sayım Başladı