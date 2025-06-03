2025 TMO BUĞDAY ALIM FİYATLARI: Buğday ve Hububat Alım Fiyatları ne Kadar Oldu? Ekmeklik, Makarnalık Buğday ve Arpa Fiyatları Kaç TL Oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını duyurdu. Hasat sürecinin başlamasıyla birlikte üreticilerin merakla beklediği fiyatlar netleşti. Geçen yıl, 2024 yılı mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10.000 TL, ekmeklik buğdayda 9.250 TL, arpada 7.250 TL olarak belirlenmişti. Peki 2025 buğday ve hububat alım fiyatları ne kadar? Ekmeklik, makarnalık buğday ve arpa fiyatları bu sene kaç lira oldu? İşte 2025 TMO buğday ve hububat alım fiyatları...

Bu yıl hem makarnalık hem de ekmeklik buğdayın ton fiyatı 13 bin 500 TL, arpanın ise 11 bin TL olarak belirlendi. Açıklanan yeni alım fiyatlarıyla birlikte destek ödemeleri de dahil edildiğinde, çiftçinin eline geçecek rakamlar da belli oldu.

2025 BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

TMO’nun yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı için 2. grup ürünlerde uygulanacak hububat alım fiyatları şu şekilde açıklandı:

Makarnalık buğday: 13.500 TL/ton

Ekmeklik buğday: 13.500 TL/ton

Arpa: 11.000 TL/ton

Bu fiyatlar, geçen yıla göre önemli bir artışı temsil ederken, üreticiye verilen tarımsal desteklerle birlikte çiftçilerin eline geçecek toplam tutar da yükselmiş oldu.

DESTEK ÖDEMELERİYLE TON BAŞINA 16.020 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı yeni destekleme modeli kapsamında, çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere toplam 2.520 TL/ton ilave ödeme yapılacak.

Böylece desteklerle birlikte:

Buğday (makarnalık ve ekmeklik): 16.020 TL/ton

Arpa: 13.520 TL/ton

Ödemelerin ürün tesliminden itibaren 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

600'DEN FAZLA NOKTADA HUBUBAT ALIMI YAPILACAK

TMO, Türkiye genelinde 600’ün üzerindeki noktada hububat alım noktası kurarak, hasat yapan üreticilere kolaylık sağlayacak. 12 Mayıs itibarıyla Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden, taahhütname karşılığı ürün alımına başlandı.

Yetkililer, hasadın henüz ülke genelinde yüzde 2 seviyelerinde olduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. TMO’nun piyasaları dengelemek ve üreticiyi korumak adına alım fiyatlarını belirlemesinin, zamanlaması açısından önemli olduğu vurgulandı.

2024 YILI FİYATLARIYLA KARŞILAŞTIRMA

Geçtiğimiz yıl, 2024 sezonunda açıklanan alım fiyatları şu şekildeydi:

Makarnalık buğday: 10.000 TL/ton

Ekmeklik buğday: 9.250 TL/ton

Arpa: 7.250 TL/ton

Bu veriler doğrultusunda, 2025 yılı fiyatlarının bir önceki yıla göre buğdayda ortalama yüzde 35-45, arpada ise yaklaşık yüzde 50 civarında arttığı görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi