Shell, 5,07 milyar dolar kar açıkladı

Enerji şirketi Shell, yılın ikinci çeyreğinde 5,07 milyar dolar kar elde etti.

Shell, 5,07 milyar dolar kar açıkladı

Shell'in bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin olarak açıkladığı finansal sonuçlara göre, petrol ile doğal gaz fiyatlarındaki ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretindeki gerileme ve satış hacmindeki düşüş şirketin karını etkiledi.

Shell'in söz konusu dönemde 5,07 milyar dolar olarak gerçekleşen karı, geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 11,5 milyar dolarlık gerçekleşmeye kıyasla keskin düşüş gösterirken, bu yılın ilk çeyreğindeki 9,65 milyar dolarlık karın da oldukça altında kaldı.

Piyasa beklentisi şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki karının 5,8 milyar dolar olacağı yönündeydi. Shell ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen 3 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin düşük emtia fiyatlarına rağmen ikinci çeyrekte güçlü operasyonel performans ve nakit akışı sağladığını belirterek, hisse geri alımlarına öncelik vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Ekonomik kriz Türkiye ekonomisi
Fatih Altaylı: MTV hala tek görünüyor, 'kesin iptal olur, hiç tahsil etmeyelim' diye mi düşündüler bilmiyorum Fatih Altaylı: MTV hala tek görünüyor, 'kesin iptal olur' diye mi düşündüler bilmiyorum
Kabus artık bitiyor. Uzmanların çözüm bulamadığı ayak kokusunu bir günde bitirin Kabus artık bitiyor. Uzmanların çözüm bulamadığı ayak kokusunu bir günde bitirin
Bir ilde daha ekmeğe zam: 8 lira oldu! Bir ilde daha ekmeğe zam: 8 lira oldu!
Sudan'ı kum fırtınası vurdu: Kıyamet filmini andıran görüntü! Sudan'da kıyamet filmini andıran görüntü!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi
Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor
Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız! İşte hesaplama tablosu Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız!
Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
UFO'larla ilgili inanılmaz iddialar: Dünya ABD Kongresi'ndeki bu sözleri konuşuyor Dünya ABD Kongresi'ndeki bu sözleri konuşuyor