En İyi Havayolu Şirketleri Belli Oldu: THY'nin Sıralaması Şaşırttı

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Skytrax tarafından her yıl düzenlenen ve havacılık sektörünün en prestijli değerlendirmeleri arasında yer alan Dünya Havayolu Ödülleri’nin 2025 sonuçları açıklandı. Yolcu deneyimi, hizmet kalitesi, konfor ve müşteri memnuniyeti gibi birçok kriterin baz alındığı sıralamada, Türk Hava Yolları’nın (THY) yeri bu yıl da merakla bekleniyordu.

THY KAÇINCI SIRADA?

Dünyanın dört bir yanından yolcuların değerlendirmeleriyle oluşturulan listeye göre Qatar Airways, bu yıl zirvede yer aldı. Onu sırasıyla Singapore Airlines ve Cathay Pacific Airways takip etti. Peki THY' kaçıncı sırada yer aldı?

İŞTE 2025 YILININ EN İYİ 10 HAVAYOLU ŞİRKETİ

1.Qatar Airways

2.Singapore Airlines

3.Cathay Pacific Airways

4.Emirates

5.ANA All Nippon Airways

6.Türk Hava Yolları

7.Korean Air

8.Air France

9.Japan Airlines

10.Hainan Airlines

THY, sunduğu kaliteli hizmet geniş uçuş ağı ve yolcu memnuniyetine verdiği önemle bu yıl da adından söz ettirmeyi başardı. Skytrax sıralamasında ilk 10’da yer alması, şirketin küresel havacılık sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi