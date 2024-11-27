En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücret Zammı İçin Çalışma! ‘Erdoğan’dan Sürpriz Karar Çıkmaz’ Dediler: O Rakamlardan Fazla Olmayacak

Ankara’da yaklaşan emekli maaşı ve asgari ücret zam dönemi öncesinde yeni çalışmaların hazırlığı başladı! Bu kapsamda 6 aylık enflasyon sonrası emekli kök maaşı 11 bin liranın altında olanların sıfır zam almasını engelleyecek adım atılıyor. Asgari ücrette ise konuşulan rakam ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? 2025 asgari ücret kaç TL olur? İşte haberin detayları.

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En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücret Zammı İçin Çalışma! ‘Erdoğan’dan Sürpriz Karar Çıkmaz’ Dediler: O Rakamlardan Fazla Olmayacak

Türkiye 2024 yılını yüzde 45 civarında bir enflasyon ile kapatmaya hazırlanıyor! Bu kapsamda emekli zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 civarında olması bekleniyor. Emekli maaş zammı 3 Ocak’ra açıklanacak Aralık ayı enflasyonu sonrası belli olacak. Ancak öncesinde ilk düzenleme Aralık sonunda belli olacak yeni asgari ücret zammında olacak.

En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücret Zammı İçin Çalışma! ‘Erdoğan’dan Sürpriz Karar Çıkmaz’ Dediler: O Rakamlardan Fazla Olmayacak - Resim : 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Konuşulan rakamlar ise ne emekliyi ne çalışanı memnun etmedi. Bu nedenle hükümet tüm ihtimalleri önüne koyarak yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. Şu an uygulanan en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak ödeniyor. Yeni yılda birçok emeklinin kök maaşı bu rakamı aşamayacak. Bu sebeple sıfır zam tehlikesine karşı en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündeme geldi. Hükümet yetkililerinin en düşük emekli maaşlarını üç alternatifli etki analizi ile yeniden belirlemek için çalıştığı öğrenildi.

En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücret Zammı İçin Çalışma! ‘Erdoğan’dan Sürpriz Karar Çıkmaz’ Dediler: O Rakamlardan Fazla Olmayacak - Resim : 2

14-16 BİN TL ARASINDA BELİRLENECEK

Bu kapsamda hükümetin masasında, 2025 yılı için en düşük emekli maaşının 14 bin, 15 bin ve 16 bin olarak etki analizleri çıkarılıyor. Ortaya çıkacak mali rapora göre en düşük emekli maaşının da 14 bin ile 16 bin TL arasında olması bekleniyor. 14 bin en düşük ihtimal, beklenti ise 16 bin.

En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücret Zammı İçin Çalışma! ‘Erdoğan’dan Sürpriz Karar Çıkmaz’ Dediler: O Rakamlardan Fazla Olmayacak - Resim : 3

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA ‘SÜRPRİZ’ KARAR YOK

Öte yandan 17.002 TL olan 2024 net asgari ücret rakamı için de Ankara’nın konuştuğu rakam ortaya çıktı. 2025 yılı asgari ücreti için, “23 binden az, 25 binden fazla olmayacak” beklentileri konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da sürpriz bir karar “çıkmaz” yorumları yapılıyor.

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