SON DAKİKA: Asgari Ücretin Üzerinde Maaş Alanlar Dikkat! Karar Resmi Gazete’de: Paranızı Azaltan Sınır, Toplamı 158 Bin TL’den Fazla ise…

HÜKÜMET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ancak STK’ların ve iş dünyasının çağrısı Hükümeti harekete geçirdi. Hükümet vergi dilimlerinde yasal bir düzenleme için çalışma başlattı. Yapılacak düzenleme ile çalışanların yıl içinde ikinci vergi dilimine girerek maaşlarının düşmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Bu durumda vergi oranlarının da değişmesi tartışılıyor. Hükümet önerileri değerlendirecek. Yüzde 15 olan vergi oranının aşağılara çekilmesi, bu oranın ise ne kadar olacağı henüz netleşmediği belirtiliyor.