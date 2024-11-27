SON DAKİKA: Asgari Ücretin Üzerinde Maaş Alanlar Dikkat! Karar Resmi Gazete’de: Paranızı Azaltan Sınır, Toplamı 158 Bin TL’den Fazla ise…
Son dakika haberi... 2025 yılı gelir vergisi dilimleri netleşti. Resmi Gazete’den duyurulan yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranında 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak yeni vergi dilimleri için 158 bin TL’ye kadar olan kazançlardan yüzde 15 oranında vergi alınacak. Maaşınız arttıkça bu oran yüzde 40’a kadar çıkacak. Vergi uzmanları gelir vergisi tarifesindeki artışların asgari ücret karşısında yıllar içinde gerilediğini belirterek adil düzenleme çağrısı yapıyorlar. İşte detaylar…
Son dakika: Asgari ücret üzerinde maaş alanların daha yılın başlarından parasını azaltan gelir vergisi dilimleri 2025 yılı için belli oldu. Yeniden değerleme oranı ile değişen gelir vergisi dilimleri için karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında duyuruldu. Buna göre YDO 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak kesinleşti.
GELİR VERGİSİNDE 158 BİN TL SINIRINA DİKKAT!
2025 yılı gelir vergisi dilimlerinde 158 bin liraya kadar olan kazançlar için oran yüzde 15 oldu. 158.000 TL ile 330.000 TL arasındaki kazançlarda bu oran yüzde 20 olacak. 330.000 TL ile 1.250.000 TL arasındaki kazançlar yüzde 27 oranında vergilendirilecek. 1.250.000 TL ile 4.300.000 TL arasında kazanç elde edenler yüzde 35 oranında gelir vergisi ödeyecek. 4.300.000 TL üzerindeki kazançlarda ise gelir vergisi oranı yüzde 40 olarak uygulanacak.
KURUŞU KURUŞUNA UYGULANSA SINIR 415 BİN TL OLACAKTI
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ünlü Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
“2000 yılında Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi bir aylık brüt asgari ücretin 21 katı iken bugün sadece 5,5 katı. -Bu yıl tarifenin ilk dilimi 110.000 TL idi. YDO kadar artınca önümüzdeki yıl için ilk dilim 158.000 TL olacak. Oysa 2000 yılından bu yana Yeniden Değerleme Oranı kuruşu kuruşuna uygulansaydı ilk dilimin gelecek yıl için 158.000 TL değil 415.340 TL olması gerekirdi. -Mevzuatın yanlış(!) kurgulanması ve sair sebeplerle milyonlarca emekçinin lokması dilim dilim alınmış, gizli gizli kırpılmıştır, kırpmaya da devam edilmektedir.”
İŞÇİ SENDİKALARINDAN VERGİDE ADALET ÇAĞRISI
Geçtiğimiz hafta TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, vergide adalet talebiyle ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Gelir vergisi tarifesinde 2002 yılı temel alınarak her yıl açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi sağlanmalı ve birinci dilim asgari ücretin 14 katından az olmamalıdır” denildi. Vergi dilimlerinin adil bir düzenleme ile yeniden belirlenmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunuldu.
HÜKÜMET ÇALIŞMA BAŞLATTI
Ancak STK’ların ve iş dünyasının çağrısı Hükümeti harekete geçirdi. Hükümet vergi dilimlerinde yasal bir düzenleme için çalışma başlattı. Yapılacak düzenleme ile çalışanların yıl içinde ikinci vergi dilimine girerek maaşlarının düşmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Bu durumda vergi oranlarının da değişmesi tartışılıyor. Hükümet önerileri değerlendirecek. Yüzde 15 olan vergi oranının aşağılara çekilmesi, bu oranın ise ne kadar olacağı henüz netleşmediği belirtiliyor.