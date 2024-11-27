ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2025! Hükümet İlk Adımı Bugün Atıyor: Bakan Işıkhan 4 Sendikayı Bakanlıkta Topluyor: Asgari Ücret Zammında Yol Haritası Çizilecek
Son dakika: Asgari ücret için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları öncesi 4 büyük sendikanın da yer alacağı Üçlü Dayanışma Kurulu’nu bugün Çalışma Bakanlığı’nda topluyor. Toplantıda 2025 asgari ücreti için yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Peki asgari ücret ne olur, ne zaman açıklanır?
Son dakika haberleri… Yeni asgari ücret belirleme süreci için hazırlıklar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Süreci geçen yılki gibi titizlikle yürüteceğiz. Görüşmeler Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacak, biz hazırız” diyerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu için zam maratonunda tarihi açıkladı. Komisyon takviminin açıklanması için gözler ekonomi yönetimine çevrilirken asgari ücrette son dakika gelişmesi yaşandı. Peki 2025 asgari ücret zammı ne olacak? Evlisi, bekarı, genci, yaşlısı 7’den 70’e herkesin maaşını etkileyecek asgari ücret 2025 zam oranı için bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. İşte detaylar…
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI BAKANLIKTA!
Milyonların gündemi asgari ücret! 7 milyon çalışanın maaşını doğrudan diğer ücretli çalışanların ise dolaylı yoldan aylıklarını etkileyecek olan 2025 asgari ücreti için zam zamanı geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına Aralık ayı itibarıyla başlayacak. Ay boyunca 3’ü uzlaşma 1’i karar olmak üzere 4 toplantı gerçekleştirecek komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri TİSK temsil edecek. Hükümet ise hakem rolünü üstlenecek.
5’er kişilik gruplar ile toplamda 15 kişiden oluşacak komisyonda bu yıl da TÜRK-İŞ heyetinde 4 asgari ücretli çalışan bulunacak. Bu çalışanlar arasında ilk kez asgari ücretli bir gazeteci de bulunacak. İlk toplantı yeri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin 25-27 Aralık tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2025’TE KAÇ TL OLACAK?
Yüzde 25-45 arasında şekillenecek bir asgari ücrete zam karşımızda duruyor. İşveren yüzde 25-30 bandındaki zam oranına göre pozisyon almaya şimdiden başladı. Ancak işçiler ise bu rakamın yeterli olmayacağını, asgari ücretin yeni yılda psikolojik sınır olan 25.000 TL’nin altında olmaması gerektiğini dile getiriyor. Bu sebeple görüşmelerin bu yıl daha da çetin geçeceği öngörülüyor.
Enflasyon rakamları asgari ücret zammını belirlemede etkili olacak. Bu kapsamda beklentiler ve anketler baz alınarak veriler toplantıda paylaşılacak. Asgari ücret zammı 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girerek Şubat ayında ödenmeye başlayacak.
ÜÇLÜ DAYANIŞMA KURULU TOPLANIYOR
Kritik komisyon toplantıları öncesi bugün ise dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Üçlü Dayanışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bugün toplanıyor. "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplanacak olan kurulda, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcileri yer alacak. Geçtiğimiz yıl "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle toplanan kurul, bu yıl asgari ücret süreci için de kritik bir yol haritası çizecek.