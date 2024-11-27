ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2025! Hükümet İlk Adımı Bugün Atıyor: Bakan Işıkhan 4 Sendikayı Bakanlıkta Topluyor: Asgari Ücret Zammında Yol Haritası Çizilecek

Son dakika haberleri… Yeni asgari ücret belirleme süreci için hazırlıklar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Süreci geçen yılki gibi titizlikle yürüteceğiz. Görüşmeler Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacak, biz hazırız” diyerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu için zam maratonunda tarihi açıkladı. Komisyon takviminin açıklanması için gözler ekonomi yönetimine çevrilirken asgari ücrette son dakika gelişmesi yaşandı. Peki 2025 asgari ücret zammı ne olacak? Evlisi, bekarı, genci, yaşlısı 7’den 70’e herkesin maaşını etkileyecek asgari ücret 2025 zam oranı için bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. İşte detaylar…