Bakanlıktan Ayçiçek Yağı Vergisinde Yeni Düzenleme: Vergi Sıfırlandı

Cumhurbaşkanlığı'nın “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda karar “Ayçiçeği yağı üreten sanayicilerimizin tohum ihtiyacının karşılanması ve ayçiçeği yağında arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanmasını teminen gümrük vergileri yeniden düzenlendi” ifadeleri ile duyuruldu.

VERGİ SIFIRLANDI

2025 yılı hasat dönemi öncesinde kullanılmak ve yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere tanımlanan tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için gümrük vergisi sıfırlandı.

1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında % 8 oranındaki gümrük vergisi, sıfırlandı. Ham ayçiçeği yağı ithalatında %20 olan gümrük verginde ise bir değişim yapılmadı. Aynı zamanda, ayçiçeği tohumunun gümrük vergisi oranlarında da değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela, BAE, İslam Konferansı Teşkiladı üyesi ülkeler Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü kapsamındaki ülkeler, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan ithalatta uygulanan gümrük vergisi oranı %27'den %12'ye düşürüldü. Öte yandan Singapur'dan yapılan ithalata uygulanan %3,3 oranındaki gümrük vergisi oranı da sıfırlandı.

Ayçiçeği Yağı Üreten Sanayicilerimizin Tohum İhtiyacının Karşılanması ve Ayçiçeği Yağında Arz Güvenliği ile Fiyat İstikrarının Sağlanmasını Teminen Gümrük Vergileri Yeniden Düzenlendi



(27.11.2024) pic.twitter.com/YShot0UEfe — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 27, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem