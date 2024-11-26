Altının Kilogram Fiyatında Düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 53 bin liraya geriledi.

Altının Kilogram Fiyatında Düşüş

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 51 bin lira, en yüksek 3 milyon 95 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,7 azalışla 3 milyon 53 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 105 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 418 milyon 714 bin 863,98 lira, işlem miktarı ise 469,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 554 milyon 388 bin 653,44 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, Türkiye İş Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

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Kaynak: AA

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