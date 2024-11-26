Grafiği Paylaştı, Asgari Ücrete Zamda Taban Rakamı Sebebi ile Açıkladı! 'Yüzde 28 Altında Kalacak...'

Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrette zam pazarlığının başlamasına kısa süre kala Merkez Bankası Eski Başekonomisi Prof. Dr. Ali Hakan Kara dikkat çeken bir grafik paylaştı. Yeni asgari ücretin hangi rakamdan başlayacağını açıklayan Kara, açlık sınırı detayına dikkat çekti.

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Grafiği Paylaştı, Asgari Ücrete Zamda Taban Rakamı Sebebi ile Açıkladı! 'Yüzde 28 Altında Kalacak...'

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, aralık ayında başlayacak olan 2025 yılı asgari ücret pazarlıklarında zam oranına yönelik taban ücreti açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açlık sınırı ile asgari ücrete yönelik bir karşılaştırma yayınlayarak 2025 yılı asgari ücreti pazarlıklarının bu sınırdan başlayabileceğini belirtti.

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Kara, karşılaştırmada, “Yıl sonu itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının yüzde 28 altında kalacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki yılın ücret artışı belirlenirken bu oran taban olacaktır” dedi.

Grafiği Paylaştı, Asgari Ücrete Zamda Taban Rakamı Sebebi ile Açıkladı! 'Yüzde 28 Altında Kalacak...' - Resim : 3

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