En Dondurucu Mesai Başladı

Bayburt'un Yoncalı Köyü'ndeki alabalık üreticileri eksi 20 dereceyi gören dondurucu soğukta havuzların buz tutmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bayburt'ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü 2 bin rakımlı dağ köylerinde kültür alabalığı tesisleri olan üreticiler, en lezzetli balığı yetiştirmek için mücadele veriyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, alabalık üreticilerini de olumsuz etkiliyor.

Üreticiler, bu yıl sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi nedeniyle havuzların tamamen buz tutmasından endişeleniyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta, dağların çevrelediği 2 bin rakımlı Yoncalı köyündeki kültür alabalığı üretim tesisine ait havuzlarda da buz kalınlığı 10 santimetreyi buluyor.

Sabahın erken saatlerinde tesislere gelen üreticiler, havuzlardaki kar ve buzu küreklerle kırarak temizliyor.

Alabalık üreticisi Hasan Koşat, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır alabalık ürettiklerini ve bu soğuklarda havuzların tamamen donmaması için çalıştıklarını söyledi.

Üretim aşamalarında coğrafi ve iklimsel koşullar nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Koşat, "Kış çok ağır, su soğuk. Dolayısıyla balıkların yetişme süresi uzun. Yaklaşık 30 ayda balıklarımızı yetiştirebiliyoruz. Su sıcaklığı yazın 16 dereceye kadar çıkıyor. Kışın 3 dereceye düşüyor." dedi.

Koşat, kışın hava sıcaklığının bölgede genellikle sıfırın altında 20 derece civarında seyrettiğini, dolayısıyla havuzlarda su akışını güçlükle sağladıklarını vurguladı.

- "Gece gündüz suyun akışını sağlamaya çalışıyorum"

Suyun donmaması ve sürekli akmasının alabalıklar için önemli olduğuna değinen Koşat, "Suyumuz aktığı sürece hiçbir sıkıntımız yok ancak su kesilirse havuz buzlanıyor, buz çökerse balık telef oluyor. Sürekli burada yaşadığım için öyle bir olayla karşılaşmadım. Gece gündüz suyun akışını sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Koşat, köydeki çetin kış şartlarının 7 ay sürdüğüne, yoğun kar yağışı nedeniyle bu sürenin bu yıl daha da uzayabileceğine işaret etti.

3 YIL SONRA SOFRALARDA YER ALIYOR

Balık satışlarını haziran ve eylül ayları arasında yapabildiklerini anlatan Koşat, şöyle devam etti:

"Bu dört ay dışında sadece balıklarımızı beslemeye çalışıyoruz. Nisanın ilk haftasında da sağım yapıyoruz. Bu yıl sağdığımız balığı yaklaşık 3 yıl sonra porsiyonluk hale getiriyoruz. Sebebi de havanın soğuk, rakımın yüksek olması. Kış bizim açımızdan zorluklarla geçiyor. Burada her yıl yaklaşık 20 bin balık satıyorum. Bayburt'tan, İspir'den, Rize'den gelenler oluyor. Hem canlı hem de pişmiş olarak satış yapıyoruz."

Koşat, iklimsel ve coğrafi şartların balığın lezzetini etkilediğini ifade ederek, "Balığın lezzeti hem dağdan gelen suyun kalitesi hem de balıkların çok az yemlenmesinden dolayı farklı. Kış şartlarının ağır olması balığın daha az yemlenmesine neden oluyor. Bu da lezzet ve kalitesini artırıyor. Yine sudaki oksijenin bol ve soğuk olması, havanın çok sert geçmesi ve kışın uzun sürmesi balığın kalitesini artırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA