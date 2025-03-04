En Dondurucu Mesai Başladı

Bayburt'ta kültür alabalığı üreticileri, tesislerindeki havuzların donmaması için her gün soğuk havada mesai harcıyor.

Son Güncelleme:
En Dondurucu Mesai Başladı

Bayburt'un Yoncalı Köyü'ndeki alabalık üreticileri eksi 20 dereceyi gören dondurucu soğukta havuzların buz tutmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bayburt'ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü 2 bin rakımlı dağ köylerinde kültür alabalığı tesisleri olan üreticiler, en lezzetli balığı yetiştirmek için mücadele veriyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, alabalık üreticilerini de olumsuz etkiliyor.

Üreticiler, bu yıl sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi nedeniyle havuzların tamamen buz tutmasından endişeleniyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta, dağların çevrelediği 2 bin rakımlı Yoncalı köyündeki kültür alabalığı üretim tesisine ait havuzlarda da buz kalınlığı 10 santimetreyi buluyor.

Sabahın erken saatlerinde tesislere gelen üreticiler, havuzlardaki kar ve buzu küreklerle kırarak temizliyor.

Alabalık üreticisi Hasan Koşat, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır alabalık ürettiklerini ve bu soğuklarda havuzların tamamen donmaması için çalıştıklarını söyledi.

Üretim aşamalarında coğrafi ve iklimsel koşullar nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Koşat, "Kış çok ağır, su soğuk. Dolayısıyla balıkların yetişme süresi uzun. Yaklaşık 30 ayda balıklarımızı yetiştirebiliyoruz. Su sıcaklığı yazın 16 dereceye kadar çıkıyor. Kışın 3 dereceye düşüyor." dedi.

Koşat, kışın hava sıcaklığının bölgede genellikle sıfırın altında 20 derece civarında seyrettiğini, dolayısıyla havuzlarda su akışını güçlükle sağladıklarını vurguladı.

- "Gece gündüz suyun akışını sağlamaya çalışıyorum"

Suyun donmaması ve sürekli akmasının alabalıklar için önemli olduğuna değinen Koşat, "Suyumuz aktığı sürece hiçbir sıkıntımız yok ancak su kesilirse havuz buzlanıyor, buz çökerse balık telef oluyor. Sürekli burada yaşadığım için öyle bir olayla karşılaşmadım. Gece gündüz suyun akışını sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Koşat, köydeki çetin kış şartlarının 7 ay sürdüğüne, yoğun kar yağışı nedeniyle bu sürenin bu yıl daha da uzayabileceğine işaret etti.

3 YIL SONRA SOFRALARDA YER ALIYOR

Balık satışlarını haziran ve eylül ayları arasında yapabildiklerini anlatan Koşat, şöyle devam etti:

"Bu dört ay dışında sadece balıklarımızı beslemeye çalışıyoruz. Nisanın ilk haftasında da sağım yapıyoruz. Bu yıl sağdığımız balığı yaklaşık 3 yıl sonra porsiyonluk hale getiriyoruz. Sebebi de havanın soğuk, rakımın yüksek olması. Kış bizim açımızdan zorluklarla geçiyor. Burada her yıl yaklaşık 20 bin balık satıyorum. Bayburt'tan, İspir'den, Rize'den gelenler oluyor. Hem canlı hem de pişmiş olarak satış yapıyoruz."

Koşat, iklimsel ve coğrafi şartların balığın lezzetini etkilediğini ifade ederek, "Balığın lezzeti hem dağdan gelen suyun kalitesi hem de balıkların çok az yemlenmesinden dolayı farklı. Kış şartlarının ağır olması balığın daha az yemlenmesine neden oluyor. Bu da lezzet ve kalitesini artırıyor. Yine sudaki oksijenin bol ve soğuk olması, havanın çok sert geçmesi ve kışın uzun sürmesi balığın kalitesini artırıyor." diye konuştu.

Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu! Oraya Yerleşenlere Tam 3 Milyon 222 Bin Lira Hibe Desteği VerilecekKaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu! Oraya Yerleşenlere Tam 3 Milyon 222 Bin Lira Hibe Desteği VerilecekEkonomi

2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak Bilmiyorlar2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak BilmiyorlarEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Hasat Balık Balık fiyatları Bayburt
Son Güncelleme:
İPA, Şubat Raporunu Açıkladı! İstanbul'da Yaşamak Artık Yüzde 54 Daha Pahalı 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti, Asgari Ücretin 4 Katı
Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
Ediz Ün'den 'Tarım' Tepkisi! AKP Döneminde Çiftçinin Geliri Yarıya Düştü Ediz Ün'den 'Tarım' Tepkisi! AKP Döneminde Çiftçinin Geliri Yarıya Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı