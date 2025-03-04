2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak Bilmiyorlar

İngiliz otomotiv platformu WhatCar, aile otomobilleri arasında güvenilirlik açısından en düşük puanı alan modelleri sıraladı.

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2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak Bilmiyorlar - Resim: 1

WhatCar tarafından yapılan araştırma, sürücülerin yaşadığı kronik arızaları ve araçların genel güvenilirlik seviyesini değerlendirerek 2025’in en sorunlu aile crossover’larını ortaya koydu.

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2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak Bilmiyorlar - Resim: 2

LİSTENİN ZİRVESİNDE KİA SPORTAGE YER ALDI

Araştırmaya göre, 2016-2021 model dizel Kia Sportage, en düşük güvenilirlik puanına sahip araç oldu. 100 üzerinden yalnızca %66,2 güvenilirlik oranına sahip olan model, genel ortalama olan %92,4’ün oldukça gerisinde kaldı. Kullanıcılar, özellikle motor, şanzıman, elektrik aksamı, fren, egzoz ve yakıt sistemi gibi kritik bileşenlerde sık sık arızalar yaşandığını belirtti.

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2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak Bilmiyorlar - Resim: 3

İKİNCİ SIRAYA RANGE ROVER EVOQUE YERLEŞTİ

Listede ikinci sırada, 2011-2019 yılları arasında üretilen Range Rover Evoque yer aldı. Kullanıcı geri bildirimlerine göre, bu modelin güvenilirlik oranı %73,8 olarak ölçüldü. Ankete katılan sürücülerin üçte birinden fazlası araçlarında arıza yaşadığını belirtirken, en büyük sorunlar elektronik sistemler, süspansiyon ve egzoz sistemlerinde görüldü.

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2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak Bilmiyorlar - Resim: 4

ALFA ROMEO STELVİO DA LİSTEDE

Üçüncü sırada ise 2017’den bu yana üretilen Alfa Romeo Stelvio yer aldı. %85,5 güvenilirlik oranına sahip olan bu modelde en çok batarya problemleri, elektronik sistem arızaları ve bilgi-eğlence sistemindeki navigasyon hataları öne çıktı.

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