2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak Bilmiyorlar
İngiliz otomotiv platformu WhatCar, aile otomobilleri arasında güvenilirlik açısından en düşük puanı alan modelleri sıraladı.
WhatCar tarafından yapılan araştırma, sürücülerin yaşadığı kronik arızaları ve araçların genel güvenilirlik seviyesini değerlendirerek 2025’in en sorunlu aile crossover’larını ortaya koydu.
LİSTENİN ZİRVESİNDE KİA SPORTAGE YER ALDI
Araştırmaya göre, 2016-2021 model dizel Kia Sportage, en düşük güvenilirlik puanına sahip araç oldu. 100 üzerinden yalnızca %66,2 güvenilirlik oranına sahip olan model, genel ortalama olan %92,4’ün oldukça gerisinde kaldı. Kullanıcılar, özellikle motor, şanzıman, elektrik aksamı, fren, egzoz ve yakıt sistemi gibi kritik bileşenlerde sık sık arızalar yaşandığını belirtti.
İKİNCİ SIRAYA RANGE ROVER EVOQUE YERLEŞTİ
Listede ikinci sırada, 2011-2019 yılları arasında üretilen Range Rover Evoque yer aldı. Kullanıcı geri bildirimlerine göre, bu modelin güvenilirlik oranı %73,8 olarak ölçüldü. Ankete katılan sürücülerin üçte birinden fazlası araçlarında arıza yaşadığını belirtirken, en büyük sorunlar elektronik sistemler, süspansiyon ve egzoz sistemlerinde görüldü.
ALFA ROMEO STELVİO DA LİSTEDE
Üçüncü sırada ise 2017’den bu yana üretilen Alfa Romeo Stelvio yer aldı. %85,5 güvenilirlik oranına sahip olan bu modelde en çok batarya problemleri, elektronik sistem arızaları ve bilgi-eğlence sistemindeki navigasyon hataları öne çıktı.