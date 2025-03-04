2025'in En Güvenilmez Aile Otomobilleri Belli Oldu: Sanayiden Çıkmak Bilmiyorlar

LİSTENİN ZİRVESİNDE KİA SPORTAGE YER ALDI

Araştırmaya göre, 2016-2021 model dizel Kia Sportage, en düşük güvenilirlik puanına sahip araç oldu. 100 üzerinden yalnızca %66,2 güvenilirlik oranına sahip olan model, genel ortalama olan %92,4’ün oldukça gerisinde kaldı. Kullanıcılar, özellikle motor, şanzıman, elektrik aksamı, fren, egzoz ve yakıt sistemi gibi kritik bileşenlerde sık sık arızalar yaşandığını belirtti.