Ediz Ün'den 'Tarım' Tepkisi! AKP Döneminde Çiftçinin Geliri Yarıya Düştü

Türkiye'de ekonomik kriz giderek katlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler de durumun vahametinin altını çiziyor. Son olarak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içinde tarımın payı ve tarımsal büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, çiftçinin borç batağında olduğunu vurguladı.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında tarım sektörünün yüzde 3,9 büyüdüğünü belirten Ediz Ün, "Asıl mesele, bu büyümenin sürdürülebilir olup olmadığıdır. 2023 yılında sektör yalnızca yüzde 0,2 büyüyerek neredeyse yerinde saymıştı. Dolayısıyla, 2024’te doğal bir toparlanma bekleniyordu. AKP iktidarında tarım sektörü yıllık ortalama yüzde 2,46 büyürken ülke ekonomisi %5,31 oranında büyüdü. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Yumaklı, sektörün Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğünü iddia ederken aslında kendisinden önceki bakanları başarısız bulduğunu itiraf ediyor" diye konuştu.

480 MİLYAR LİRA GASP EDİLDİ

AKP döneminde çiftçinin gelirinin reel olarak yarıya düştüğünü aktaran Ün, "Kişi başına milli gelire baktığımızda, çiftçilerin geliri 5 bin dolar civarında iken ülke ortalaması 15 bin 463 dolar seviyesinde. Çiftçimizin geliri, ülke ortalamasının yalnızca üçte biri kadar. Bu tabloya rağmen, çiftçiye verilmesi gereken destekler de sağlanmıyor. Kanunen 615 milyar lira olması gereken destekleme ödemeleri, 135 milyar lirada kaldı. Yani çiftçinin hakkı olan 480 milyar lira gasp edildi" ifadelerini kullandı.

Son bir yılda çiftçinin borcunun yüzde 48 oranında artış gösterdiğini vurgulayan Ediz Ün, "Çiftçi ürettiğinden para kazanamıyor, kazandığını da kredi faizine yatırıyor. Bugün çiftçi, adeta faiz ödemek için çalışıyor. Tarım sektörünün bu kısır döngüden çıkması için köklü bir politika değişikliği şart. Ancak mevcut iktidarın politikaları devam ettiği sürece ne çiftçi kazanır ne de ülke kazanır"dedi.

Kaynak: Haber Merkezi