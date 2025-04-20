En Çok Kullanılan Telefon Belli Oldu! Gençlerin 10’da 9’u Bu Modelden Şaşmıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, genç kullanıcıların teknoloji tercihleriyle ilgili çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

En Çok Kullanılan Telefon Belli Oldu! Gençlerin 10’da 9’u Bu Modelden Şaşmıyor

Akıllı telefon pazarında büyük rekabet yaşanırken, özellikle Z kuşağının hangi markaya yöneldiği teknoloji devleri için hayati önem taşıyor. Yapılan kapsamlı ankete göre, gençlerin açık ara favorisi belli oldu.

Ankete katılan gençlerin tam %88’i iPhone kullandığını belirtti. Söz konusu istatistik, Apple'ın genç kullanıcılar arasında nasıl baskın bir konumda olduğunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, gençlerin büyük çoğunluğu bir sonraki telefon tercihlerinin de yine iPhone olacağını söylüyor.

En Çok Kullanılan Telefon Belli Oldu! Gençlerin 10’da 9’u Bu Modelden Şaşmıyor - Resim : 1

GENÇLERİN İPHONE TERCİH ETMESİNİN NEDENLERİ

Teknoloji uzmanları, iPhone’un gençler arasında bu kadar yaygın olmasının birçok sebebi olduğunu belirtiyor:

Apple ekosistemi uyumu sayesinde AirPods, Apple Watch ve MacBook gibi cihazlarla sorunsuz bağlantı kurmak mümkün.

AirDrop gibi kolay dosya paylaşım özellikleri, gençlerin sosyal çevreleriyle hızlı ve rahat iletişim kurmasını sağlıyor.

iPhone, statü simgesi olarak görülüyor ve genç kullanıcılar arasında “prestijli” bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Kamera kalitesi ve iOS işletim sisteminin içerik üreticilere sunduğu avantajlar, sosyal medya kullanımı yoğun olan gençleri cezbediyor.

Bu faktörler, Apple'ın gençler için sadece bir telefon değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı tercihi haline geldiğini gösteriyor.

En Çok Kullanılan Telefon Belli Oldu! Gençlerin 10’da 9’u Bu Modelden Şaşmıyor - Resim : 2

SAMSUNG VE DİĞER ANDROİD MARKALARI NEDEN GERİ PLANDA?

Samsung gibi büyük Android markaları, genel kullanıcı kitlesinde güçlü bir konuma sahip olsa da, genç kullanıcılar söz konusu olduğunda aynı başarıyı gösteremiyor. Araştırma, Android cihazların bu yaş grubunda daha çok alternatif veya ikinci seçenek olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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