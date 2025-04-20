Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek? SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Gözü Bu Gelişmede

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da emekli vatandaşlara bayram öncesinde yapılacak olan ikramiye ödemeleriyle ilgili takvim netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü planlamaya göre, ödemelerin haziran ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek? SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Gözü Bu Gelişmede

Kurban Bayramı'nın bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak olması nedeniyle, emekli ikramiyelerinin 2 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren ödeneceği tahmin ediliyor. Bu tarihten itibaren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin yanı sıra, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de ikramiye ödemelerinden yararlanabilecek.

TUTAR DEĞİŞMEDİ: 4 BİN TL OLARAK YATIRILACAK

2025 Kurban Bayramı ikramiyesi tutarı, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da 4.000 TL olarak belirlendi. İkramiyeler, her emekli birey için tek seferlik ödeme şeklinde hesaplara aktarılacak.

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek? SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklilerin Gözü Bu Gelişmede - Resim : 1

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ikramiye ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını açıklayarak, resmi ödeme takviminin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Bakanlığın kesin takvimi açıklamasıyla birlikte ödemelerin hangi gün ve hangi gruplar halinde yapılacağı da netlik kazanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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