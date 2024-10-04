Emtia Piyasasında Dalgalanmalar Devam Ediyor: Altın ve Gümüş Zirve Yaparken Baz Metaller Sert Yükseldi

2024 yılının ilk dokuz ayında emtia piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi, ancak genel eğilim yukarı yönlü oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması, Çin’in ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları ve küresel jeopolitik risklerin artması, emtia fiyatlarını destekleyen ana etkenler olarak öne çıktı. Özellikle, hava koşullarındaki olumsuzluklar ve yaptırım kararları da piyasalardaki yükselişi körükledi.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin emtia piyasasını uzun vadede olumlu yönde etkilemeye devam edeceğini vurgularken, Çin ile ABD arasındaki ticari gerilimler ve hava olaylarının da piyasadaki dalgalanmalara yön verdiğini belirtiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE

2024'te güvenli liman olarak görülen değerli metaller altın ve gümüş, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte zirveye oynadı. Altının ons fiyatı yüzde 27,7 değer kazanarak rekor seviyeye, 2.685 dolara ulaştı. Gümüş de yüzde 31’lik artışla dikkat çekti. Merkez bankalarının devam eden altın alımları ve düşük faiz oranlarının altın üzerindeki olumlu etkisi sürerken, analistler altının ons fiyatının 2.900 dolara çıkabileceğini öngörüyor.

ENDÜSTRİYEL TALEP GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Endüstriyel alandaki talep artışı, gümüş fiyatlarını yukarı çekerken, özellikle otomotiv ve güneş enerjisi gibi sektörlerdeki kullanımın gümüşe olan ilgiyi artırdığı görülüyor. Çin’in güneş paneli üretiminde kullandığı gümüşe yönelik talebi de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Analistler, gümüşün 2025 yılına kadar 40 dolar seviyelerine çıkabileceği beklentisinde.

BAZ METALLERDE SERT YÜKSELİŞ

Baz metaller tarafında da önemli artışlar kaydedildi. Bakır, alüminyum ve nikel gibi metallerde talep artışı fiyatları yukarı çekti. Bakırın libresi bu yıl 5,25 dolarla tarihi zirveye ulaştı. Analistler, enerji dönüşümü ve yeşil enerji projelerinde bakıra olan talebin güçlü kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Çin ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülke, bakır talebini artırarak bu piyasayı desteklemeye devam ediyor.

PETROL VE DOĞAL GAZDA KARIŞIK SEYİR

Brent petrol fiyatları, resesyon endişeleriyle yüzde 6,5 azaldı. Buna karşın, doğal gaz fiyatları arz sıkıntıları ve yüksek talep nedeniyle yüzde 16,3 oranında yükseldi. Özellikle ABD'deki üretim düşüşleri ve Asya'dan gelen talebin artması, doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kış aylarına yönelik stok sıkıntısı endişesi de doğal gaz fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapıyor.

TARIM ÜRÜNLERİNDE SERT DALGALANMALAR

Tarım emtiaları tarafında ise özellikle kakao ve kahve fiyatlarındaki sert yükselişler dikkat çekti. Kakao fiyatları yüzde 84 artarak tarihi zirve yaptı. Güney Amerika’daki kuraklık ve Asya’daki aşırı hava olayları kahve fiyatlarını yukarı çekerken, Hindistan ve Vietnam'daki pamuk üretiminin artması pamuk fiyatlarında düşüşe neden oldu. Analistler, hava koşullarının tarım emtiaları üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekiyor.

Kaynak: AA