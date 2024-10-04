Bireysel Kredi, Taşıt ve Konut Kredisi! Merkez Bankası Rapor Yayımladı: Bazısı Sona Geldi Bazısı Devam Edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayınladı. Raporda, konut ve taşıt kredilerinde sıkılaşmada sona gelindiği görülürken, ihtiyaç kredilerinde ise sıkılaşmanın sürmesinin beklendiği ortaya çıktı.

İŞLETMELERE KULLANDIRILAN KREDİLER

TCMB raporunda, "2024 yılının üçüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği görülmüştür. Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlenmiştir. 2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği yönündedir." ifadeleri yer aldı.

BİREYSEL KREDİLERDE SIKILAŞMAYA DEVAM

Raporda ayrıca, bireysel kredilere dair beklentiler de değerlendirildi. Merkez Bankası, "2024 yılının üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın devam ettiği görülmüştür. 2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönündedir” diye belirtti.

Şirketlerin döviz cinsinden kredilere yöneldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde zayıflayarak devam etmiştir. Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gözlenmiştir. 2024 yılının son çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesi beklenmektedir” şeklinde ifadelere de yer verildi.

KONUT, TAŞIT, BİREYSEL KREDİLERDE TALEP ARTIŞI MESAJI

Bireysel kredilerde talep artışına yönelik öngörüler de dikkat çekti. Banka, “2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönündedir” diye değerlendirmede bulundu.

Fonlama koşullarında ise farklı gelişmeler yaşandığını belirten Merkez Bankası, "2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görülmüştür. 2024 yılının son çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakacağı, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam edeceği beklenmektedir” diyerek beklentilerini dile getirdi.